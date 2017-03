Kostspieliges Studium: Hier ist das Wohnen für Studenten am teuersten | Nachricht | finanzen.net

Platz 12: Das Ranking

Gerade erst Abitur gemacht, und schon wartet das Studium. Für viele bedeutet der Studienbeginn auch zum ersten Mal in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Aber in welcher Stadt ist es eigentlich am günstigsten, in welcher am teuersten? Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat zusammen mit dem "Deutschen Real Estate Funds Advisor" auf Grundlage einer Datenbank von ImmobilienScout24 elf deutsche Studienorte und deren Mietpreise im Jahr 2015 untersucht. Dazu wurde eine studentische Musterwohnung konzipiert, welche von einer Fläche von 30 Quadratmetern ausgeht. Enthalten sind in den Berechnungen ebenfalls Nebenkosten für Heizung und Strom, GEZ sowie Internet und Telefon. Stand: 2015.

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Bild: v.schlichting / Shutterstock.com