In diesen Berufen langweilt man sich am meisten

Die Gehaltsvergleich-Website Emolument wertete die Antworten von 1.300 Fachkräften aus verschiedenen Positionen und zehn verschiedenen Ländern aus und ermittelte so die Berufe, in denen man sich am meisten langweilt.



Platz 15: Das Ranking Aus einer Studie der Gehaltsvergleichs-Website Emolument geht hervor, bei welchen Berufen unter Umständen mit viel Langeweile gerechnet werden muss. Dazu wurden 1300 Fachkräfte aus verschiedenen Positionen und zehn verschiedenen Ländern - darunter Frankreich, Spanien und Großbritannien - befragt. Stand ist der 01.03.2017. Quelle: Emolument, Bild: Gunnar Pippel / Shutterstock.com

Bildquellen: NBC/Getty Images