Mieten in Deutschland 2016 um fast 5 Prozent gestiegen

BERLIN (AFP)--Die Neuvertragsmieten in Deutschland sind im vergangenen Jahr um fast 5 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis lag damit bei 7,65 Euro pro Quadratmeter, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Mittwoch mitteilte. Besonders stark zogen demnach die Preise in Großstädten mit mehr als einer halben Million Einwohner an.

Dort stiegen die Mieten dem BBSR zufolge um 6,3 Prozent auf 9,97 Euro pro Quadratmeter. Die teuerste Großstadt Deutschlands ist weiterhin München mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich 15,65 Euro. Dahinter liegen Frankfurt am Main (12,76 Euro), Stuttgart (11,93 Euro) und Freiburg (11,39 Euro).

March 15, 2017 11:10 ET (15:10 GMT)- - 11 10 AM EDT 03-15-17