Nachgehakt bei...: JLL-Chef Pörschke: "Deutschland bleibt attraktiv" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag



Das Anleger-Interesse an Immobilien in Deutschland ist so groß wie nie. Setzt sich dieser Trend 2017 fort?

Frank Pörschke: Es spricht schon einiges dafür, dass die guten Zeiten auch 2017 weitergehen.Ich rechne für das neue Jahr in Deutschland mit einem Transaktionsvolumen über alle Assetklassen auf ähnlichem Niveau wie 2016, in der Spanne zwischen 45 und 50 Milliarden Euro.

Ausländische Kapitalanleger werden ihre Aktivitäten in Deutschland 2017 sogar noch aus- und Immo-Bestände aufbauen. Ihr Anteil am gewerblichen Transaktionsvolumen lag 2016 bei rund 45 Prozent.Rund 80 Prozent des in Büroimmobilien investierten Kapitals ist 2016 in eine der Big 7-Metropolen - Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf - geflossen. In anderen Märkten wird eher verhalten gekauft. Dies resultiert aus dem auch dort geringen Angebot, macht aber auch deutlich, dass die Marktteilnehmer nicht bereit sind, bei ihren Investments jedes Risiko einzugehen.In allen Segmenten mangelt es an Investmentprodukten. Zudem hemmt die eher konservative Finanzierungshaltung der Banken Transaktionen. Eine immer stärker werdende Regulierung der Aufsichtsbehörden bremst die Kreditvergabe für Finanzierungen außerhalb des klassischen Core-Produkte, also Objekte in sehr guten Lagen mit langfristig gebundenen Mietern. Im Zuge der hohen Nachfrage werden die Preise für Immobilien, vor allem für Core-Produkte, weiter steigen. Für alle gewerblichen Assetklassen war und ist ein starker Renditedruck zu erkennen.Das historisch niedrige Zinsniveau bleibt zwar nach wie vor die Triebfeder für den enormen Anlagebedarf sämtlicher institutioneller Investoren. Es wird jedoch immer schwieriger, adäquates Produkt für den enormen Kapitalanlagebedarf der Investoren zu finden. Das gilt sowohl für gewerblich genutzte als auch für wohnwirtschaftliche Immobilien. Letztendlich ist das Ergebnis des im Jahresvergleich rückläufigen Transaktionsvolumens ausschließlich auf diesen Angebotsmangel zurückzuführen.Der Investmentmarkt für Wohnungs-Portfolios verhält sich ganz ähnlich. Die bis Ende 2016 voraussichtlich investierten rund 13 Mrd. Euro sind zwar gleichbedeutend mit einem Rückgang um fast 50 Prozent gegenüber 2015. Dennoch wird das Jahr 2016 den 10-Jahresschnitt um mehr als zwei Mrd. Euro übertreffen.

Bildquellen: Jones Lang LaSalle GmbH