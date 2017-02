Sieben Milliarden Euro: Rekord bei der Erbschaftsteuer | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag



Erstmals flossen mehr als sieben Milliarden Euro Erbschaft- und Schenkungsteuer in die Kassen der Bundesländer, denen die Abgabe zusteht. Das Steueraufkommen stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent.

Die höchsten Einnahmen verzeichnete Bayern (1,7 Milliarden Euro), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (1,4 Milliarden Euro) und Baden-Württemberg (1,1 Milliarden Euro). Am Ende der Steueraufkommens-Rangliste liegen mit Thüringen (18 Millionen Euro), Sachsen-Anhalt (16 Millionen Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (zwölf Millionen Euro) ostdeutsche Bundesländer. Die ungleiche Verteilung bestätigt das Phänomen, dass große Erbschaften und Schenkungen fast ausschließlich in Westdeutschland und in Großstädten anfallen.Der Einnahmenzuwachs steht auch in Zusammenhang mit der Erbschaftsteuerreform, die Mitte Oktober rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft trat. Viele Firmeninhaber zogen Betriebsübergänge aus Furcht vor neuen Steuernachteilen vor, die dann doch nicht umgesetzt wurden.

