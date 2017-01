Verbraucher aufgepasst: Neuregelungen und Gesetze: Das ändert sich ab 1. Februar 2017 | Nachricht | finanzen.net

Amazon Prime wird teurer

Eine kräftige Preiserhöhung erwartet die Kunden des Amazon Abo-Service Prime. Statt wie bisher 49 Euro im Jahr zu bezahlen, kostet der Dienst für Neukunden ab dem 1. Februar 2017 satte 69 Euro - eine Preissteigerung um über 40 Prozent. Für Bestandskunden gilt der Neupreis bereits in diesem Jahr, wenn sich ihr Vertrag nach dem 1. Juli 2017 verlängert. Ab dem ersten Februar gibt es auch die Möglichkeit, Amazon Prime monatlich für 8,99 Euro zu abonnieren.

Umzugspauschale wird erhöht

Für alle, die beruflich bedingt den Standort wechseln müssen, dürfte das eine gute Nachricht sein: Der steuerlich absetzbare Pauschalbetrag erhöht sich von 746 Euro (Ledige) bzw. 1.493 Euro (Verheiratete) auf 764 Euro (Ledige) bzw. 1.528 Euro (Verheiratete). Wer also bis Ende Januar noch nicht vollständig umgezogen ist, kann mehr Werbungskosten geltend machen. Für eventuell weitere im Haushalt lebende Personen erhöht sich der Betrag von 329 Euro auf 337 Euro. Nicht nur die Kosten für den Umzug können abgesetzt werden, auch falls ein Kind wegen des Umzugs in der neuen Schule Probleme haben sollte, erhöht sich der steuerlich absetzbare Höchstbetrag für Nachhilfe von 1.882 Euro auf 1.926 Euro.

Informationspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Ab dem 1. Februar 2017 müssen Unternehmen ihre Kunden darüber informieren, ob und inwieweit sie sich bereit erklären, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Auch die Information, dass das Unternehmen vielleicht gesetzlich zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren verpflichtet ist, muss für Kunden ersichtlich sein.

Bereits am ersten April 2016 ist das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in Kraft getreten, die Informationspflicht für Unternehmen gilt jedoch erst ab dem 1. Februar 2017. Das Gesetz gesteht Verbrauchern im Falle von mangelhaften Produkten oder Dienstleistungen ein Recht auf die Hilfe staatlicher oder staatlich anerkannter Schlichtungsstellen zu.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com, Brian A. Jackson / Shutterstock.com