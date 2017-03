Leiharbeit

Ab dem 1. April 2017 gibt es neue Regelungen für den Bereich Leiharbeit. Im "Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes" ist ab Monatsanfang festgelegt, dass Leiharbeiter nur noch 18 Monate am Stück an ein und dieselbe Firma ausgeliehen werden dürfen. Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen die Arbeiter entweder von der Firma übernommen oder in ein anderes Unternehmen versetzt werden.

Amazon ändert Richtlinien

Auch bei dem Online-Riesen Amazon stehen einige Änderungen auf dem Programm. Zu beachten ist allerdings, dass die Neuerungen nicht am ersten, sondern erst am 19. April in Kraft treten. Von diesem Tag an sind die Amazon-Rückgabebedingungen auch für Händler gültig, die über die Plattform verkaufen - auch dann, wenn sie nicht mit Hilfe von Amazon versenden. Kunden können ab dem 19. April alle Produkte - ohne einen Grund zu nennen - innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurücksenden. In diesem Fall wird der volle Kaufpreis erstattet. Bei einem Kaufpreis von mehr als 40 Euro und einer Rücksendung innerhalb von 14 Tagen sind Händler nun auch verpflichtet, die Rücksendekosten zu erstatten. Das gilt auch für Schuhe, Bekleidung und Handtaschen - unabhängig vom Kaufpreis. Diese können innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet werden und die vollen Sendungskosten werden erstattet. Auch für eventuell falsch gekaufte Weihnachtsgeschenke bietet Amazon nun eine Lösung: Bei allen Artikeln, welche zwischen 1. November und 31. Dezember versendet wurden, läuft die Rücksendefrist bis zum 31. Januar des Folgejahres.

Einstufung eines Notfalls im Krankenhaus

Ab dem ersten April sollen Ärzte in Notfallambulanzen Patienten innerhalb von zwei Minuten einstufen. Sinn und Zweck ist es, Patienten, bei denen es sich nicht um "echte" Notfälle handelt, an normale Arztpraxen zu verweisen. So soll verhindert werden, dass in einer Notfallambulanz beispielsweise Patienten mit einer Erkältung vor dringenderen Patienten behandelt werden. Pro eingestuftem Patienten wird eine sogenannte Abklärungspauschale von 4,74 Euro an die jeweilige Klinik ausbezahlt.

Der neue "Fuffi"

Ab dem vierten April bringt die Deutsche Bundesbank den neuen 50-Euro-Schein in Umlauf. Bereits seit 2013 werden die Banknoten in zweiter Serie ausgegeben - Schritt für Schritt. Mit der zweiten Serie an Euro-Banknoten soll die Fälschungssicherheit weiter erhöht werden. Gerade die 50-Euro-Note steht in diesem Zusammenhang im Mittelpunkt: Sie wird am häufigsten gefälscht. Am 4. April soll die Ausgabe von 5,4 Milliarden neuer 50-Euro-Scheine starten.

Erhöhung des Vermögensfreibetrags

Außerdem wird ab dem ersten April der Vermögensfreibetrag für Sozialhilfeempfänger erhöht. Bisher lag der Höchstfreibetrag bei 2.600 Euro, nun sind es 5.000 Euro. Von dem Gesetz, welches bereits im Dezember 2016 beschlossen wurde, sollen allen voran Menschen mit Behinderung profitieren, denen es nicht möglich ist zu arbeiten. Jedoch stellt die Bundesregierung klar, dass die Neuregelung für alle Bezieher von Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch gilt.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: istock/shippee, sergign / Shutterstock.com, Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com