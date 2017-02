Vom Sportler zum Investor: Von wegen Rente: Das hat Philipp Lahm nach dem Fußball-Rücktritt jetzt vor | Nachricht | finanzen.net

Dass der Kapitän des FC Bayern München seine aktive Zeit als Fußballer in nicht allzu ferner Zukunft beenden wird, ist kein Geheimnis. Schließlich hatte der 33-Jährige nach dem Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft bereits angekündigt, nur noch bis 2018 für seinen Heimverein FC Bayern München auf dem Platz stehen zu wollen. Doch nun hängt Lahm die Sportschuhe noch früher als gedacht an den Nagel: "Ich habe den Verantwortlichen Bescheid gesagt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen", so Lahm nach dem Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg. Als Grund für sein vorzeitiges Karriereende führt er aus: "Ich sehe meinen Führungsstil in der Art, jeden Tag alles zu geben. Jedes Training, jedes Spiel. Dazu bin ich bis zum Saisonende fähig, aber nicht darüber hinaus. Deshalb habe ich mich entschieden aufzuhören."

Sportchef-Posten abgesagt

Die wirkliche Überraschung kam aber danach: Auch den Posten als Sportchef beim FC Bayern wird Lahm nicht annehmen. Dabei hatte der Deutsche Rekordmeister seinem Kapitän offenbar ein entsprechendes Angebot gemacht. Allerdings gingen die Bedingungen, unter denen der FC Bayern Lahm den Job angeboten hat, möglicherweise nicht mit den Vorstellungen des Müncheners konform. Dem Vernehmen nach sollte Lahm zunächst nur in Teilen die Nachfolge von Matthias Sammer antreten. Zwar wäre er als Sportdirektor bei dem Fußballriesen eingestiegen, ein Platz im Vorstand sei aber nicht Teil der Offerte gewesen. Lahm selbst bestätigt die Absage: "Es gab Gespräche, die auch gut gelaufen sind. Am Ende habe ich mich aber dafür entschieden, dass es nicht der richtige Moment ist, beim FC Bayern einzusteigen. Es war klar: Ich hätte nicht sofort angefangen. Ich hätte einen kleinen Break gebraucht."

Hat Lahm hoch gepokert?

Wie sein Leben nach der aktiven Fußballerkarriere nun verlaufen soll, ließ Philipp Lahm offen. Es gebe keine Planungen, erklärte er. "Für mich steht fest, dass ich ab Sommer Privatier bin. Ich kann mich umschauen, umhören, mit anderen Leuten treffen. Das ist das, was ich machen will. Man wird sehen, was dann passiert." Möglicherweise könnte das letzte Wort über einen Posten beim deutschen Rekordmeister noch nicht gesprochen sein. Wenn der aktuelle FC-Bayern-Vorstandschef, Karl-Heinz Rummenigge, 2019 keine weitere Amtszeit anstrebt, könnte Lahm erneut ins Gespräch gebracht werden. Doch das wären noch 2 Jahre - ob beide Seiten dann noch von einer entsprechenden Zusammenarbeit überzeugt sind, bleibt abzuwarten.

Welche Karrierealternativen hat Lahm?

Doch auch wenn es keine Zukunft von Lahm beim FC Bayern geben sollte, der umtriebige Münchener dürfte nicht mit Mitte 30 unter die Rentner gehen. Tatsächlich hatte Lahm in den vergangenen Jahren generalstabsmäßig an seiner Zukunft abseits des Fußballplatzes gefeilt und sich durchaus als cleverer Geschäftsmann erwiesen.

Berater für Führungskräfte

So war er unter anderem als Gesundheitsberater bei der Berliner PR- und Kommunikationsagentur "Brückenköpfe" eingestiegen. Dort soll er Führungsseminare für Konzernchefs geben. "Wer Robben und Lewandowski beim FC Bayern in eine Mannschaft integriert, kann auch CEOs erklären, wie sie ihre Abteilungsleiter führen können", hatte der Agentur-Chef, Jürgen Graalmann das Engagement von Lahm gelobt.

Fanmiles und Sixtus: Lahm als Unternehmer

Seine Beratertätigkeit bei "Brückenköpfe" ist bei weitem nicht Lahms erster Ausflug in die Businesswelt. So ist er beim bayerischen Pflegeproduktehersteller Sixtus sowohl als Markenbotschafter aber auch als Gesellschafter an Bord. "Ich bin Leistungssportler, und als solcher suche ich immer wieder neue Herausforderungen - auf und neben dem Platz. Mich als Unternehmer zu engagieren, sehe ich als sehr reizvolles Projekt an, da es mir die Chance bietet, mich mit ganz neuen Themen auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln", erklärte er sein finanzielles Engagement bei Sixtus.

Ebenfalls investiert hat der Fußball-Star bei Fanmiles. Die Plattform ist eine Art "Payback" für Stars. Prominente können ihre Fans mit #fanmiles" für ihre Treue und Unterstützung bezahlen. Wer also etwa Merchandising-Artikel erwirbt oder Videos schaut, bekommt im Gegenzug dafür #fanmiles", die wiederum für andere Angebote, wie Streaming oder Musikdownloads eingelöst werden können. Fanmiles ist für viele Prominente ein ideales Instrument der Fanbindung, für Philipp Lahm ist es noch mehr, denn als Investor profitiert der Münchener auch finanziell. Wie hoch die Beteiligung von Lahm ist, machten die Beteiligten nicht öffentlich. Insgesamt sollen in der jüngsten Finanzierungsrunde 13 Investoren bei Fanmiles eingestiegen sein - insgesamt hat die Plattform einen siebenstelligen Betrag einsammeln können, teilten die Fanmiles-Gründer mit.

Willy Bogner war eine Nummer zu groß

Als Geschäftsmann hat Philipp Lahm allerdings auch bereits Rückschläge einstecken müssen. Als er mit Hilfe eines Investorenkonsortiums im Jahr 2015 den Modehersteller Willy Bogner übernehmen wollte, scheiterte er am Widerstand des Inhabers, der sich gegen einen Verkauf entschied. Dem Patriarch war die Offerte des Investorenkonsortiums, dem auch Daimler-Vorstand Dieter Zetsche, der Ex-Chef des Parfümherstellers Coty, Bernd Beetzn sowie der chinesische Großinvestor Fosun angehörten, dem Vernehmen nach nicht hoch genug gewesen sein. Inzwischen hat er die Führung bei dem Textilkonzern abgegeben.

Gesellschafter bei Schneekoppe

Für eine faustdicke Überraschung sorgte Lahm Mitte 2016, als bekannt wurde, dass er mit seiner Philipp Lahm Holding bei der Schneekoppe GmbH eingestiegen ist. Das Naturkostunternehmen hatte zwei Jahre zuvor Insolvenz anmelden müssen, weil die Zinsen für eine Mittelstandsanleihe nicht mehr bedient werden konnten. Für zahlreiche Anleger ging die Pleite mit massiven finanziellen Belastungen einher, da sie einen Großteil ihrer Forderungen abschreiben mussten. Insgesamt hatten die Gläubiger auf Ansprüche in Höhe von knapp 12 Millionen Euro verzichtet.

Thematisch passt Schneekoppe zum gesundheitsbewussten Sportsmann Philipp Lahm. Das Unternehmen hat sich auf Naturkost, Säfte, Müslis, kalorienarme Süßwaren und Diätprodukte für Diabetiker spezialisiert. Lahm selbst sieht seine Investorenbeteiligung bei Schneekoppe offenbar auch als eine Art Übungsfeld für seine Zukunft als Unternehmer. Er sehe sich "ganz eindeutig in einer unternehmerischen Rolle als Markenbotschafter und Gesellschafter". Er freue sich, "den Neuanfang von Schneekoppe begleiten zur dürfen, Erfahrungen zu sammeln und künftige Entscheidungen mit zu treffen und zu tragen", so Lahm weiter.

Wo sieht Lahm selbst seine Zukunft?

Auch wenn Philipp Lahm seine Fußballschuhe zum Ende der Saison endgültig an den Nagel hängen wird, wird man in Zukunft wohl noch so Einiges von ihm hören. Im Interview mit "Business Insider Deutschland" versprach er kürzlich: "Ich werde mit dem letzten Tag auf dem Fußballplatz sicher nicht aufhören, Sport zu machen, und immer auch eine Verbindung zum Fußball haben. Das war über zwanzig Jahre lang ein zentraler Lebensinhalt. Ich brauche außerdem die Bewegung, den Ausgleich, die Herausforderung. Aber ich werde es dann nach meinem Zeitplan ganz flexibel und nicht mehr auf Leistungssport-Niveau machen und viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Der Wettkampf wird sich dann sehr wahrscheinlich auf den Golfplatz verlagern. Und weil ich mit Mitte Dreißig deutlich zu jung für den Ruhestand bin und vom Typ her auch jemand, der sich gerne neuen Aufgaben stellt, ist das Unternehmertum sicherlich ein Bereich, in dem ich mich dann vermehrt engagieren werde."

