€uro am Sonntag

Bildquellen: igor_stevanovic / Shutterstock.com, SPD, igor.stevanovic / Shutterstock.com, Europaparlament

Dass es bei der Landtagswahl im Saarland an diesem Wochenende doch noch spannend wird, ist Martin Schulz zu verdanken. Seit sich der ehemalige Präsident des EU-Parlaments als Kanzlerkandidat für die SPD in Position gebracht hat, steigt die Zustimmung für die Sozialdemokraten. Zu spüren bekommt den Schulz-­Effekt als Erste Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Ihr einst deutlicher Vorsprung auf Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) ist in den Umfragen sichtlich zusammengeschmolzen.Selbst wenn die CDU weiterhin stärkste Partei bliebe, wäre die Wiederwahl Kramp-Karrenbauers und eine Neuauflage der großen Koalition nicht sicher. Umfragen zufolge ist eine rot-rote oder rot-rot-grüne Koalition im Bereich des Möglichen - es wäre jeweils die erste in einem westdeutschen Bundesland.auf die im Mai stattfindenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auf die Bundestagswahl. Jeder Wahl­erfolg der SPD dürfte die Euphorie bei den Sozialdemokraten weiter beflügeln, jedes Liebäugeln mit der Linkspartei eine entsprechende Koalition auch auf Bundesebene zur Option machen.Martin Schulz, dessen gutes Verhältnis etwa zu den Linken-Politikern Gregor Gysi oder Oskar Lafontaine kein Geheimnis ist, hält sich tunlichst damit zurück, frühzeitig mögliche Koalitionspartner zu identifizieren. In den Parteien werden entsprechende Möglichkeiten jedoch längst diskutiert.