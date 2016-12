Zum Jahreswechsel: Versicherungsbranche verschlechtert Riester-Angebot | Nachricht | finanzen.net

Die Assekuranz verschlechtert zum Jahreswechsel ihr Riester-Angebot auf breiter Front. Das zeigt eine Branchenumfrage der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (Ausgabe vom 24. Dezember). Die wichtigsten Gründe: mangelnde Nachfrage, die Senkung des Garantiezinses von 1,25 auf 0,9 Prozent und der Start eines einheitlichen Produktinformationsblatts für Verträge à la Riester und Rürup.keine Riester-Policen mehr erhältlich. DEVK, PB und Öffentliche Braunschweig streichen sie endgültig aus dem Programm. Die Debeka will erst zum 1. April wieder einsteigen, die Barmenia frühestens im zweiten Quartal. Die Alte Leipziger legt sich nur auf den Verlauf des Jahres 2017 fest, wenn es um den Neustart-Termin geht, und die Nürnberger nennt überhaupt keinen Zeitraum.Vier von ihnen verringern das maximale Eintrittsalter. Die Provinzial Nord geht von 62 auf 60 Jahre, die Hannoversche von 53 auf 49, die Württembergische von 57 auf 52 und die Provinzial Rheinland sogar von 48 auf 42. Manche Unternehmen verlängern - zusätzlich zur Senkung der Altersgrenze oder als isolierte Maßnahme - die Mindestlaufzeit des Vertrages, beispielsweise Targo von 15 auf 25 Jahre.Wegen der Abschlusskosten und der im Vergleich zu ungeförderten Policen meist höheren laufenden Kosten liegen viele Verträge sehr lange im Minus. Laut Gesetz müssen zu Laufzeitende mindestens die eingezahlten Prämien zurückgegeben werden. Um das sicherzustellen, korrigieren manche Anbieter nun die Mindestlaufzeiten.von Verträgen mit gesetzlichem Garantiezins und bieten nur noch andere Spielarten an, namentlich AachenMünchener, Versicherungskammer Bayern, Signal-Iduna und Zurich. Die Düsseldorfer Ergo ist diesen Schritt schon vor einigen Monaten gegangen; hier gibt es das Riester-Fondsprodukt nur noch über die Tochtergesellschaft "Vorsorge Lebensversicherung".Möglicherweise kommt es kurzfristig noch zu weiteren Änderungen. Obwohl der Jahreswechsel unmittelbar bevorsteht, wollen vier Versicherer noch keine Entscheidung über die künftigen Riester-Tarife kommunizieren: Cosmos Direkt, Inter, Stuttgarter und Arag. Lediglich bei einer Minderheit bleibt definitiv alles beim Alten (abgesehen von relativ unbedeutenden Modifikationen), namentlich bei Allianz AXA , R + V, HUK-Coburg, LV 1871, Mylife und Fairr.de.

Bildquellen: Daniela Staerk / Shutterstock.com, altafulla / Shutterstock.com, Aletia / Shutterstock.com