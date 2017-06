GO

Heute im Fokus

Dow Jones schwächer -- DAX mit Verlusten -- Daimler investiert in arabischen Mitfahrdienst Careem -- US-Notenbank will nach Zinserhöhung noch 2017 nachlegen -- Gerry Weber im Fokus

Trump lassen neue Berichte über Russland-Affäre kalt. Schäuble zuversichtlich bei Hellas-Hilfen und IWF-Beteiligung. Putin erklärt russische Wirtschaftskrise für überstanden. Kraftfahrtbundesamt ordnet Rückruf von 24.000 Audi an. Griechischer Präsident appelliert vor Krisentreffen an Schäuble. Verkauf der Toshiba-Chipsparte zieht sich weiter in die Länge.