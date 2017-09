Sparkassen jetzt in Eile bei Paydirekt

€uro am Sonntag

Bildquellen: PayLife Bank GmbH, aldorado / Shutterstock.com, Marek Szandurski / Shutterstock.com

der kommenden Wochen widerspricht, wird automatisch registriert. Die Kunden müssen dann noch auf einen Link klicken und ein Passwort vergeben, um den Account zu aktivieren. Die Sparkassen bezeichnen das als "Komfortregistrierung".Hintergrund der Aktion ist, dass Paydirekt, das seit zwei Jahren am Markt ist, bislang noch nicht den Durchbruch geschafft hat. Derzeit gibt es rund eine Million Nutzer, 1200 Händler nehmen Zahlungen an.: Der übermächtige Konkurrent Paypal hat in Deutschland nach eigenen Angaben 18,9 Millionen aktive Nutzer und wird von 15 Millionen Händlern weltweit akzeptiert.Datenschützer sind skeptisch, ob die Weitergabe von Kundendaten an Paydirekt rechtens ist. Fraglich sei beispielsweise, ob Paydirekt als eigenes Unternehmen zu werten sei. Die ­Behörden in Hessen, Thüringen und Bayern haben Ermittlungen aufgenommen.