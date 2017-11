Milliardär Ron Baron: "Jeder Investor kann aus 5.000 Dollar pro Jahr eine Million machen"

Die Behauptung, dass Wohlstand nötig ist, um an der Börse reich zu werden, hält sich hartnäckig. Star-Investor Ron Baron erteilte dieser in einem CNBC-Interview am Freitag nun jedoch eine entschiedene Absage: "Es ist falsch zu glauben, dass Leute bereits wohlhabend sein müssen, um beim Investieren in den Aktienmarkt reich zu werden", sagte Baron. Die entsprechende Anlagestrategie verriet der Milliardär ebenfalls.

Barons Erfolgsrezept: Kleine Beträge und langer Atem

Wie man am Markt reich wird, erklärte Baron mit nur einem Satz: "Sie brauchen eine geringe Menge Geld, das sie regelmäßig über einen langen Zeitraum investieren und lange genug leben, um alt zu werden. So werden Sie reich." Baron selbst besitzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt Vermögenswerte in Höhe von 26 Milliarden Dollar. Barons Zauberwort bei dieser Art der Geldanlage: Aufzinsung. Wer regelmäßig einen gewissen Betrag investiere und die Erträge jahrzehntelang reinvestiere, werde über kurz oder lang gute Gewinne einfahren, so der Tesla-Investor. "Wenn Sie 5.000 US-Dollar jährlich anlegen und dies 30 Jahre lang beibehalten, wäre Ihr Investment auf Grundlage der historischen Erträge am Aktienmarkt 890.000 US-Dollar wert", rechnet Baron. Das entspräche einer monatlichen Investitionssumme von rund 417 US-Dollar oder rund 358 Euro. In einem Jahrzehnt könnten auf diese Weise 110.000 US-Dollar erwirtschaftet werden, nach 20 Jahren seien es 250.000 US-Dollar.

Baron: "Es muss nicht unbedingt Stock-Picking sein"

Ron Baron selbst hat sein ansehnliches Vermögen mit der Auswahl ganz bestimmter Aktien angehäuft. Nach intensiver Recherche kaufte Baron Werte, die seiner Meinung nach am Markt aktuell unterbewertet waren und hielt diese im Durchschnitt 14 Jahre. Diese Vorgehensweise empfiehlt Baron jedoch nicht jedem Anleger. "Privatanleger müssen nicht zwangsläufig Stock-Picking betreiben. Die einfachste Möglichkeit wäre einen Index-Fonds zu kaufen", so der Milliardär.

Worauf stützt Baron seine Theorie?

Baron ist optimistisch, dass dem Markt rosige Zeiten bevorstehen und die Kurse langfristig nach oben laufen werden. Sicher macht ihn dabei die Tatsache, dass die Wirtschaft auf lange Sicht mit dem Markt wachse und umgekehrt. Die Zeichen stehen für Baron deswegen auf Wachstum: "Wir glauben, dass das Wirtschaftswachstum, aufgrund niedriger Zinssätze, niedrigeren Ölpreisen und disruptiven Technologien anziehen wird. Das bedeutet, dass sich auch das Wachstum am Aktienmarkt beschleunigen wird."

Baron: So hoch wird der Dow Jones bis zum Jahr 2030 klettern

Auch den Dow Jones wird diese Entwicklung weiter in die Höhe pushen, vermutet Baron daher. Im Sommer hatte der Star-Investor bereits vorausgesagt, dass der Dow bis ins Jahr 2030 auf 40.000 Punkte stiegen wird. Nun sagte Baron gegenüber CNBC, dieser Stand könnte sogar noch etwas zu niedrig gegriffen sein. Dabei verwies Baron auf Star-Investor Warren Buffett, der den Dow in einem seiner jüngsten Statements in 100 Jahren auf einen Stand von 1.000.000 Punkten taxierte, wenn man von einem jährlichen Ertrag von vier oder fünf Prozent ausgehe. Buffett befinde sich dabei genau auf einer Linie mit seinen eigenen Erwartungen, sagte Baron weiter.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: andrey popov / Shutterstock.com, Pakhnyushcha / Shutterstock.com, Andrey_Popov / Shutterstock.com