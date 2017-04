€uro am Sonntag

Auf ihr Bargeld verzichten die Deutschen nur ungern. Somit war die Aufregung groß, als das Finanzportal Biallo.de kürzlich eine Liste mit Banken veröffentlichte, bei denen ausgerechnet das Geldabheben am Automaten Gebühren kostet. Mehr als 40 von knapp 400 deutschen Sparkassen hätten die kostenlose, bundesweite Bargeldversorgung ihrer Kunden ganz oder teilweise eingestellt, teilte das Portal mit.bitten die Kunden zur Kasse: Eine Untersuchung der FMH-­Finanzberatung, die €uro am Sonntag exklusiv vorliegt, zeigt: Mindestens 17 Volks- und Raiff­eisenbanken verlangen für Abhebungen ihrer Kunden an den eigenen Automaten Geld (siehe Tabelle Euro am Sonntag 14-2017). Ob und wie viel anfällt, hängt vom jeweiligen Kontomodell ab. Am meisten pro Abhebung nimmt die Volksbank Braunschweig, die beim Kontomodell "BraWo-Online" ab der sechsten Abhebung innerhalb eines Monats 1,95 Euro verlangt. Unter gleichen Rahmenbedingungen nimmt die PSD Bank Westfalen-Lippe bei "GiroDirekt" 1,02 Euro.. Mehrheitlich dürfen die Kunden einige Male gratis Geld abheben, dann aber fallen Kosten an. Die Höhe der Gebühr variiert von Bank zu Bank, oft liegt der Betrag jedoch um die 30 oder 40 Cent. Einzelne Institute verlangen jedoch auch mehr. Die Sparkasse Wittgenstein gewähre beim "Girokonto Classic" zwar einerseits fünf kostenlose Bargeldabhebungen am Automaten, danach werde jedoch jedes Mal ein Euro fällig, so Biallo. Beim "ClassicGiro" der Stadtsparkasse Grebenstein sind es 50 Cent pro Ein- und Auszahlung.

Komplexe Modelle

Hintergrund der neuen Gebühr: Die niedrigen Zinsen setzen die Banken unter Druck, ihre Einnahmen sinken. Verbraucherschützer befürchten darum, dass weitere Institute nachziehen. Ob es sich ums ­Gratis-Girokonto, das gebührenfreie Geldabheben oder das kostenlose Überweisen handelt - solche Offerten werden immer seltener. "Die Zeiten einer Kostenloskultur sind wahrscheinlich schon vorbei", sagte Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, auf dem Deutschen Bankentag.

, sondern auch komplizierter. Im Ergebnis sei die Verfügung an den rund 25.000 Geldautomaten der ­Sparkassen-Finanzgruppe für Kunden kostenfrei, heißt es beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Vorausgesetzt, die Kunden hätten ein entsprechendes Kontomodell gewählt oder bewegten sich im Rahmen der von ihrer Sparkasse gesetzten Freimenge von Abhebungen. Das bedeutet: Nur wer aufpasst oder entsprechend vorsorgt, zahlt garantiert keine ­Gebühren fürs Geldziehen.Die Kunden müssen sich den Weg durch den Gebühren­dschungel der Banken bahnen. Deren Bezahlmodelle lassen sich höchstens grob unterteilen: Für manche Girokonten verlangen sie eine hohe monatliche Grundgebühr mit vielen Inklu­siv­leistungen, für andere fallen geringere Grundgebühren an - dafür stellen die Geldhäuser viele Leistungen extra in Rechnung. Zum Beispiel für eine Überweisung mit Papierbeleg am Filialschalter, für die Girokarte oder eben für das Geldabheben am Automaten.

Nicht doppelt zahlen

Wer sich ärgert, kann zumindest noch einen Blick ins Preisverzeichnis seiner Bank werfen. "Kunden sollten darauf achten, dass sie Leistungen nicht doppelt zahlen", rät Achim Tiffe, Partner bei der Anwaltskanzlei Juest + Oprecht. Die EU-Zahlungsdienstrichtlinie erlaube zwar, dass Banken einzelne Preise für Zahlungsdienste verlangen dürfen. "Wenn eine Leistung mit einer monatlichen Pauschalgebühr abgegolten ist, darf sie nicht noch einmal extra berechnet werden", erklärt Tif­fe. Kunden sollten also schauen, ob in der Grundgebühr bereits ­Kosten fürs Geldabheben enthalten sind.



Zudem müssen Kreditinstitute neue Gebühren vertraglich vereinbaren. In der Regel schicken sie dem Kunden neue all­gemeine Geschäftsbedingungen zu. Reagiert der Bankkunde darauf nicht, gilt das als Zustimmung. "Widerspricht der Kunde, muss die Bank handeln", sagt Tiffe. Sie habe beispielsweise die Möglichkeit, dem Kunden zu kündigen. Ob sie daran aber wirklich Interesse hat, ist zweifelhaft.



Worauf Finanzinstitute vermutlich spekulieren: Bankkunden gelten als eher träge, viele scheuen einen Wechsel. Doch wer angesichts der Gebührenfantasie seiner Bank den Gang zur Konkurrenz in Erwägung zieht, hat es seit September vergangenen Jahres deutlich leichter. Die Geldhäuser müssen Kunden den Wechsel innerhalb von zwölf Tagen ermöglichen und ihnen die meisten Formalitäten abnehmen.

Einkaufen und Geld holen

Wenn es nur ums Abheben geht, gibt es für genervte Bankkunden zumindest noch eine Alternative: In vielen Supermärkten besteht mittlerweile die Möglichkeit, beim Bezahlen an der Kasse mit der Girokarte Geld abzuheben. Und dabei fallen keine Gebühren an. Der Service gilt allerdings erst ab einem Einkaufswert von 20 Euro.

