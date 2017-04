€uro am Sonntag

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Urteil entschieden, dass negative Einkünfte aus abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalvermögen mit positiven Kapitaleinkünften, die dem regulären Einkommensteuertarif unterliegen, verrechenbar sind (Az. VIII R 11/14).Im Streitfall hatte der Kläger Zinsen aus einem privaten Darlehen an Familienangehörige erzielt und daneben Verluste aus anderem Kapitalvermögen realisiert. In seiner Steuererklärung beantragte er via Günstigerprüfung (Anlage KAP) die Verrechnung dieser Kapitaleinkünfte. Sein Finanzamt lehnte die Steuergestaltung ab, weil "Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden dürften".Die Saldierung der Kapitaleinkünfte auf Basis des Antrags auf Günstigerprüfung sei zulässig, nur der Abzug des Sparer-Pauschbetrags (801 Euro) von den regulär zu versteuernden Darlehenszinsen nicht möglich. Denn bei regulär besteuerten Kapitalerträgen können nur die tatsächlich angefallenen und nicht die fiktiven Werbungskosten in Höhe des Sparerpauschbetrags abgezogen werden.