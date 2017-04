€uro am Sonntag

Bildquellen: Tridos Bank N.V.

Der große Zulauf spiegelt das zunehmende Interesse der Menschen an nachhaltigem Banking wider. Das ist vergleichbar mit der steigenden Nachfrage nach Bioprodukten. Aber wir haben auch vom gesetzlich erleichterten Kontowechsel profitiert. Das hat im Herbst Bewegung in den Markt gebracht.Während die Einlagen um 15 Prozent stiegen, konnten wir die Kreditvergabe um rund 21 Prozent steigern - auch diese Zahl liegt weit über dem marktüblichen Niveau. In Deutschland konnten so alle Einlagen in nachhaltige Kredite investiert werden - also vor allem in Bildungseinrichtungen, Onshore-Windparks und seit Neuestem in nachhaltige Immobilien. Wir managen das sehr genau. Uns sind viele Kunden mit kleinen Beträgen lieber als wenige mit großen Summen. Zudem kostet die Kontoführung bei uns 3,50 Euro monatlich.Wir haben im vergangenen Jahr unser Fondsvolumen gegen den Trend um ein Drittel steigern können. Unsere Kunden, vor allem Privatanleger, setzen dabei auf die doppelte Rendite, die wir ihnen bieten können: Sie profitieren einerseits von der guten Wertentwicklung der Fonds, andererseits können sie auch mit gutem Gewissen schlafen. Bei der Auswahl der Aktien gehen wir weit über die marktüblichen Kriterien für Nachhaltigkeit hinaus.