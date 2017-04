€uro am Sonntag

Seine Aussagen, seine Positionen haben viel Gewicht im Bundestags-Wahljahr 2017. Schließlich leitet Reiner Hoffmann den DGB, mit 6,1 Millionen organisierten Mitgliedern einen der größten Gewerkschaftsbünde der Welt.Martin Schulz spricht das Gefühl der Unsicherheit vieler Menschen angesichts von Globalisierung und Digitalisierung an. Das ist wichtig. Aber vor allem gilt: Dass Martin Schulz so viel Zuspruch erhält, ist ein Signal, dass die Menschen einen Wechsel wollen. Dass er das Thema soziale Gerechtigkeit dabei in den Mittelpunkt stellt, begrüße ich.Wir müssen abwarten, wie im Lauf des Wahlkampfs Person und Programm zusammenpassen. Es zeichnet sich eine Trendumkehr in unserem Sinne ab, aber wir werden genau beobachten, wie das Programm der SPD dann letztlich aussieht. Deutlich ist: Alle Parteien haben das Thema soziale Gerechtigkeit auf dem Schirm. Damit gehen sie in die richtige Richtung.Richtig. Die Große Koalition hat auf Drängen der SPD bereits einige Korrekturen vorgenommen: Die Einführung des Mindestlohns, die Rente mit 63 , das Ende des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen sind nur die wichtigsten. Davon haben vor allem viele Menschen profitiert, nun muss die Partei - und alle anderen Parteien - Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen finden, die viele Menschen verunsichern.Ganz klar: Der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen muss ein Riegel vorgeschoben werden. Viel zu viele vor allem junge Menschen bekommen einen befristeten Job nach dem anderen ohne Chance auf eine unbefristete Anstellung. Das ist unfair. Es ist ein Skandal, dass vor allem der öffentliche Dienst so viele Befristungen erteilt - unabhängig davon, welche Partei die Kommune oder das Land führt.Wir wissen, dass bei der Arbeit der Zukunft aufeinanderfolgende Projekte mit unterschiedlichen Mitarbeitern eine größere Rolle spielen werden. Netzwerk-Arbeit ist übrigens nicht neu, sondern nimmt nur zu. Aber das bedeutet nicht, dass man dafür befristete Verträge braucht. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt - in privaten Unternehmen wie in der Verwaltung. Die Arbeitgeber können die Menschen doch in Folgeprojekten zu neuen Teams zusammenstellen - und mit ganz normalen Verträgen ausstatten.Die Verlängerung des Arbeitslosengelds I für ältere Arbeitnehmer, die arbeitslos werden - so wie sie auch von Martin Schulz angedacht wird -, ist eine gute Sache. Man sollte sie auch unbedingt mit einem Recht auf gute Weiterbildung verknüpfen.Diese Parolen führen doch nicht weiter. Fordern und fördern heißt heute vor allem, die Menschen auf die Zukunft vorzubereiten. Der demografische Wandel einerseits und die Automatisierung und Digitalisierung andererseits sind Herausforderungen, denen man dringend mit mehr Aus- und Weiterbildung begegnen muss. Warum gibt man nicht auch älteren Menschen die Chance, sich um- oder weiterzuqualifizieren?Ja. Wir verschließen nicht die Augen vor der Realität. Auch wir haben das Ziel, das die Agenda 2010 ja hatte: möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bekommen und zu halten. Wir wollen die Zukunft mitgestalten.Überhaupt nichts. Eine Agenda-Idee war, die Wirtschaft über niedrigere Löhne wettbewerbsfähig zu machen. Das Ergebnis ist ein großer Niedriglohnsektor. Der ist aber in Branchen entstanden und gewachsen, die überhaupt nicht im internationalen Wettbewerb stehen. Bei den international wettbewerbsfähigen und erfolgreichen Unternehmen aus der Metallindustrie, dem Maschinenbau, der Autoindustrie oder der chemischen Industrie da gibt es starke Gewerkschaften und gute Löhne.Die Wettbewerbsfähigkeit in den genannten Branchen beruht auf Qualität, guten Produkten und Innovationen. Das alles bekomme ich nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitern, die entsprechend bezahlt werden.Viele Dienstleistungen werden vor Ort erbracht, wie in der Pflege, im Einzelhandel, beim Friseur. Hier hat man mit der Agenda 2010 den Leuten Flexicurity versprochen - Flexibilität bei den Beschäftigungsverhältnissen, dafür Sicherheit. Bekommen haben die Beschäftigten nur Flexibilität und keine Sicherheit - bestes Beispiel ist eben die sachgrundlose Befristung. Flexibilität ist ein missbrauchtes Wort.Die Kapitalisten wollen für sich überall und immer Flexibilität, sie ihren Mitarbeitern aber nicht zugestehen. Dabei erleben wir doch gerade bei den Jüngeren, dass die freie Gestaltung der Arbeitszeit einen immer höheren Stellenwert hat. Wir wollen also über mehr Flexibilität beim Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit und umgekehrt verhandeln - und von den Arbeitgebern ernten wir einen Sturm der Entrüstung.Falsch. Wir begrüßen, wenn Arbeitnehmer am Wochenende flexibel von zu Hause arbeiten können. Aber geleistete Arbeit muss auch vergütet werden. Flexibilität darf nicht unbezahlte Mehrarbeit bedeuten. Das bedeutet ordentliche Zeiterfassung.Sicher - aber im Rahmen des Arbeitszeitschutzgesetzes. Die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags wird es mit den Gewerkschaften nicht geben.Das ist doch das Credo der Arbeitgeber. Die Arbeitslosigkeit in den Krisenstaaten Europas ist vor allem wegen der von Deutschland geforderten Austeritätspolitik so hoch. Haushaltseinsparungen, Deregulierung, Aufkündigen der Tarifbindung - die Medizin von Finanzminister Schäuble hat die Krise in Portugal, Spanien, Griechenland doch erst verschärft.So zu handeln wie in Deutschland. Wir haben in der Krise nicht gespart, sondern zwei Konjunkturprogramme aufgelegt, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I auf 36 Monate verlängert und die Flexibilität in den Tarifverträgen sowie Kurzarbeit genutzt, um Entlassungen zu vermeiden. Wir haben selbst etwas ganz anderes gemacht, als wir von den anderen Ländern verlangen. Das ist zynisch und unverantwortliche Europa-Politik.Eine Maschinen- oder Robotersteuer ist nicht zielführend. Sie würde Unternehmen der klassischen Industrie benachteiligen, die im Unterschied zu digitalen Plattformanbietern einen umfangreichen Maschinenpark unterhalten. Zukünftig gilt es, systematisch Steuern auf erzielte Gewinne zu erheben. Da ist noch reichlich Luft nach oben.Die Globalisierung kann man nicht und sollte man nicht stoppen. Mauern und Grenzen sind doch keine Antwort auf die Angst der Menschen, sie wird höchstens dahinter versteckt. Es geht darum, die Wohlfahrtsgewinne, die die Globalisierung produziert, gerechter zu verteilen und Globalisierung fair zu gestalten.Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Entlohnung entlang der Lieferketten sowie ein Ende der "Geiz-ist-geil"-Mentalität, mit der Konsumenten T-Shirts oder Lebensmittel möglichst billig einkaufen. Und wir brauchen in Deutschland eine höhere Tarifbindung - denn Tarifverträge sind nicht nur mehr Geld, mehr Urlaub, bessere Arbeitszeitregelungen, sie bedeuten auch mehr Sicherheit. Soziale und materielle Sicherheit ist eine Antwort auf Ängste.

Reiner Hoffmann, 61 Jahre, ist seit 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB. Nach einer Lehre bei den Farbwerken Hoechst studierte der Sohn eines Maurers über den zweiten Bildungsweg mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung des DGB Wirtschaftswissenschaften. Neun Jahre war SPD-Mitglied Hoffmann Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstituts EGI in Brüssel, sechs Jahre stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds EGB. Hoffmann ist Aufsichtsrat der Bayer AG.

