: Eine anhaltend hohe Nachfrage schafft Wertsteigerungspotenzial für Immobilienkäufer: In der Toskana kostet der Quadratmeter aktuell im Schnitt 8000 Euro, auf Mallorca sind es 6700 Euro und auf Ibiza 7500 Euro. Istrien ist damit als Immobilienstandort die preiswerte Alternative"

In welchen Regionen findet man Objekte mit Wertsteigerungspotenzial?

Wertsteigerungen sind für die nächsten Jahre vor allem am Immobilien-Hotspot Istrien zu erwarten. Dort sind die Preise für Luxusimmobilien mit 3.000 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter derzeit nur halb so hoch. Der Imagewandel Istriens und das stetig steigende Angebot wird diese Differenz mittelfristig ausgleichen.

Welche Zusatzkosten fallen beim Immobilienkauf für Makler, Notare und Rechsanwälte an?

Makler nehmen meist 3 Prozent Provision zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Einschaltung von Rechtsexperten ist nicht obligatorisch, aber ratsam. Ein Notar beglaubigt bei einem Immobilienkaufvertrag in Kroatien meist nur die Unterschrift und verlangt eine geringe Gebühr von rund 100 Euro. Anwälte verlangen für die Eintragung ins Grundbuch und die Vertragsgestaltung je nach Aufwand rund 600 bis 1000 Euro.

Gibt es "Steuerfallen", die deutsche Immobilienkäufer beachten sollten?

Der kroatische Fiskus verlangt von Privatpersonen 4 Prozent Grunderwerbssteuer auf Grund und 25 Prozent Mehrwertsteuer auf Gebäude. Wird das Objekt über eine Firma erworben, kann man letztere Abgabe als Vorsteuer geltend machen. Allerdings muss der Inhaber seine Immobilie für einen Zeitraum von zehn Jahren vermieten und eine Lizenz beim Tourismusverband beantragen. Die Vermietung über eine Firma ist mit 20 Prozent Steuersatz dann aber auch günstiger als durch Private, die 40 Prozent entrichten müssen.

Wie hoch ist die jährliche Grundsteuer für Ferienimmobilien in Kroatien und wie berechnet sich diese Abgabe?

Das sind nur einige hundert Euro je nach Gemeinde.

Gibt es in Kroatien einen funktionierenden Markt für sanierungsbedürftige Gebraucht-Immobilien?

Auf dem Markt sind auch viele veraltete, minderwertige Gebraucht-Immobilien, die beim Wiederverkauf auf wenig Interesse stoßen. Für hochwertige Objekte sind Preise von 3500 bis 4000 Euro pro Quadratmeter in Istrien realistisch. Typische Preisfaktoren sind wie überall Lage, Ausstattung und Bauart der Immobilie.

Wie müssen realisierte Immobilen-Veräußerungsgewinne vor Ort versteuert werden?

Bei einer erfolgreichen Veräußerung innerhalb der Spekulationsfirst von drei Jahren fallen - abhängig von dem erzielten Verkaufsgewinn - Kapitalertragssteuern zwischen 15 und 45 Prozent an.

Wie versichert man eine Ferienimmobilie in Kroatien optimal?

Ich würden für Elementarschäden- und Gebäudeversicherungen größere internationale Versicherungen empfehlen, die Allianz dürfte in Kroatien führend sein.



Andreas Dussmann ist mit seiner Firma Dussmann Homes seit 2003 der führende deutsche Projektentwickler für Premium-Villen auf der kroatischen Halbinsel Istrien.



