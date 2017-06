Auf neue Aktien Steuern einbehalten

€uro am Sonntag

: Die Abspaltung der Hewlett Packard Enterprise (HPE) vom amerikanischen Computerhersteller Hewlett-Packard ist laut Ansicht der Bundesfinanzministeriums (BMF) eine steuerpflichtige Sachausschüttung. Das geht aus einer Mitteilung des BMF an die obersten Finanzbehörden der Länder hervor (Az. IV C 1 - S 2252/15/10029 :002). Anleger, deren Bank auf die neu zugeteilten HPE-Aktien keine Steuern abgezogen hat, werden nun im Zuge der sogenannten Delta-Korrektur besteuert, so werden bereits erstellte Steuerbescheinigungen nicht berührt.