: Ja, es sind mindestens sieben weitere Stücke aufgetaucht. Sechs wurden über die Auktionsplattform Ebay versteigert - zwei für rund 1000 Euro, eine für gut 700 Euro und drei gemeinsam auf einem Umschlag für ebenfalls 700 Euro. Bei der Ausgabe der Deutschen Post vom November, die eine Christbaumkugel und das Wort "Weihnachten" in verschiedenen Sprachen zeigt, ist etwa das niederländische "Kerstfeest" mit einfachem statt mit doppeltem "e" gedruckt. Alle bislang bekannten Exemplare sind gestempelt. Das erste aufgetauchte Stück wurde über Ebay für knapp 1200 Euro versteigert. Die zweite Marke ist nach Angaben der "Deutschen Briefmarken-Zeitung" im Besitz eines Sammlers in Nordrhein-Westfalen, der zufällig darauf gestoßen sei.Es kann sich lohnen, Exemplare der Sondermarke, die anschließend in korrigierter Version millionenfach verkauft wurde, genau zu untersuchen. Sie können auch ungebraucht, vermutlich in Form von Markenheftchen, vorliegen.