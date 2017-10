Sollte ich eine Solaranlage kaufen oder mieten?

€uro am Sonntag

Bildquellen: Fabio Bianchini/Istockphoto, Tesla, manfredxy / Shutterstock.com

: Zu den Vorteilen beim Mieten einer Solaranlage gehören das Vermeiden von hohen Investitionskosten und die Einfachheit. Denn für die Nutzer sind in der Regel Planung, Montage, Wartung, Versicherung, der Ersatz von defekten Teilen und ein dauerhafter Kundenservice inklusive. Nachteile können sich aus den Details des Mietvertrags ergeben. Denn der Mieter ist lange an den Anbieter gebunden, manche Verträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.Neben vielen Stadtwerken bieten auch Privatunternehmen Solaranlagen zur Miete an, beispielsweise die Firma MEP Werke. Diese wartet die Anlagen alle vier Jahre. Interessant ist laut MEP dabei vor allem die Wartung des Wechselrichters. Dieser halte Studien zufolge meist zehn bis 15 Jahre und müsse dann ausgetauscht werden. Wenn ein Kunde nach Ablauf der 20-jährigen Mietzeit den Vertrag um fünf Jahre verlängern will, zahlt er 70 Prozent des ursprünglichen Mietpreises, obwohl der Restwert der Anlage nach Firmenangaben dann bereits verschwindend gering ausfalle. Ein ordentliches Kündigungsrecht im Todesfall gibt es nicht, die Erben müssen den Vertrag weiterführen.Der Käufer hingegen ist unabhängig und Besitzer seiner Anlage, mit allen Vor- und Nachteilen. Bei den aktuell niedrigen Zinsen sollten solaraffine Hausbesitzer Angebote zu einer Kreditfinanzierung einholen. Beim KfW-Programm "Erneuerbare Energien - Standard" beträgt der Zinssatz ab 1,05 Prozent und die Laufzeit bis zu 20 Jahre. Informationen ­- auch ein Vergleich zwischen Miete und Kauf ist möglich - bietet beispielsweise www.photovoltaik-angebotsvergleich.de.