Steuern: Abgaben beim Ferienjob?

: In Ferien arbeiten viele Schüler und Studenten, um Geld zu verdienen. Unter Umständen können hierbei Steuern und Sozialabgaben anfallen. Es gibt drei Alternativen: Beim Minijob, der sogenannten geringfügigen Beschäftigung, fallen weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge an, wenn nur bis zu 450 Euro im Monat verdient werden. Von der Rentenversicherungspflicht aber muss sich der Minijobber ausdrücklich befreien lassen. Wer jedoch mit dem Minijob Zeiten für die Rentenversicherung erwerben will, sollte dies nicht tun, rät Erich Nöll, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine e.V. (BVL): "Wobei nicht die geringen Rentenansprüche, sondern vielmehr der volle Versicherungsschutz inklusive Reha-Maßnahmen und Erwerbsminderungsrente dafür spricht." Bei einem Monatsverdienst von 450 Euro müssten dazu 16,65 Euro aufgewandt werden.Beim Ferienjob, der sogenannten kurzfristigen Beschäftigung, kann die Arbeit auch versicherungsfrei bleiben, wenn der Verdienst oberhalb der Minijob-Grenze liegt. Die Arbeit muss aber auf drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt sein, da sonst Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Diese liegen bei einem Lohn von 994 Euro pro Monat bei etwa 207 Euro, rechnet Nöll vor.Beim Arbeiten mit Steuerkarte müssen Schüler und Studenten ihrem Arbeitgeber das Geburts­datum und die Steueridentifikationsnummer mitteilen. Bei ihrer ersten Beschäftigung fallen sie in Steuerklasse I. Lohnsteuer wird also erst fällig, wenn mehr als 994 Euro im Monat verdient werden. Gezahlte Lohnsteuer kann mit einer Steuererklärung zurückgeholt werden. Bleiben Schüler und Studenten nach Abzug der steuermindernden Beträge unter 8820 Euro, so erstattet das Finanzamt die einbehaltene Lohnsteuer vollständig.