Steuern: Was ist bei britischen Private-Equity-Fonds wichtig?

: Das Finanzgericht Münster hat in zwei neuen Urteilen die bisherige Rechtssprechung konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen Einkünfte aus einem in Großbritannien ansässigen Private-Equity-Fonds der deutschen Besteuerung unterliegen. Sofern Anleger mit diesen Fonds gewerbliche Einkünfte erzielten, sind diese nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Großbritannien in Deutschland steuerfrei. Die Abgrenzungskriterien, nach denen ein ausländischer Private-Equity-Fonds als vermögensverwaltend oder gewerblich zu qualifizieren ist, seien im Kern dieselben wie bei vergleichbaren Inlandsgesellschaften, urteilten die Richter (Az. 10 K 106/13 F und 10 K 3435/13 FO). Nach dem Gesamtbild der Verhältnisse sei der Fonds als gewerblich anzusehen, wenn nicht die "Fruchtziehung", also die Rendite aus der Substanz, sondern der Substanz­umschlag im Vordergrund gestanden habe. In den entschiedenen Fällen wurden die bei Verkäufen erzielten Überschüsse nicht reinvestiert, sondern an die Anleger ausgeschüttet. Zudem haben die Fonds tatsächlich Einfluss auf das Management der Portfolio-Gesellschaften genommen. In dieser Konstellation erzielen Anleger keine steuerpflichtigen Kapitalerträge, sondern - in Deutschland steuerfreie - gewerbliche Einkünfte.