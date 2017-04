Wer muss den Einsatz eines Rettungswagens bezahlen?

€uro am Sonntag

Bildquellen: Fotolia, Fotosenmeer / Shutterstock.com

Rein rechtlich wird mit dem Anruf ein Transport- und Behandlungsvertrag eingegangen. In der Regel werden die Kosten von der Krankenversicherung des Betroffenen oder - bei einem Autounfall - von der Kfz-Versicherung des Unfallverursachers übernommen, wenn eine ärztliche Notwendigkeit vorliegt. Wie das Rechtsportal haufe.de erklärt, kann entweder der Notarzt oder der behandelnde Arzt ein Attest darüber ausstellen. Auf die Versicherten entfällt dabei eine Zuzahlung zwischen fünf Euro und zehn Euro.und dann doch nicht oder nicht mehr benötigt, gibt es oft keinen Anspruch auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Wer darauf verzichtet, in die Klinik gebracht zu werden, muss damit rechnen, die Kosten für die Einsatzfahrt selbst tragen zu müssen. Das geht aus einem Urteil des Bundes­sozialgerichts hervor (Az. 1 KR 38/07 R). Tipp: Wenn ein Arzt oder Rettungssanitäter Ihnen den Transport ins Krankenhaus empfiehlt, sollten Sie das auch in Anspruch nehmen., beispielsweise als Helfer bei einem Unfall, einen Rettungswagen ruft, muss in der Regel keine Einsatzkosten tragen. Rechtlich schließt der Anrufer keinen Vertrag mit dem Notdienst. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er dem mutmaßlichen Willen des Verletzten entspricht. Selbst wenn sich später herausstellt, dass es bei einem Unfall keine Verletzten gab, kann der Rettungsdienst weder vom Anrufer noch von den Unfallbeteiligten Kostenersatz verlangen. Der Notdienst handelt in solchen Fällen auf eigenes ­Risiko. Nur wenn der Notruf mit Absicht falsch ­abgegeben wurde, kann der Anrufer zur Kasse gebeten werden.