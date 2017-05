€uro am Sonntag

Endlich frei - so stellen sich die meisten Menschen den Renteneintritt vor: endlich Zeit für die lang vernachlässigten Hobbys, endlich Zeit zum Reisen, endlich Zeit für sich. Kaum aber hat das goldene Kapitel des Lebens begonnen, folgt die Ernüchterung. Denn vielen Menschen fehlt im Alter das Geld, um den Lebensabend nach ihren Wünschen zu gestalten.Und das, obwohl Kapital häufig genug in Form von Immobilieneigentum vorhanden ist - jenes Eigenheim, das über lange Jahre als Garant der eigenen wirtschaftlichen Unabhängigkeit diente. Plötzlich aber entpuppt sich das eigene Haus als Ballast, als gebundenes und ­illiquides Vermögen, es macht weder satt noch begleicht es Rechnungen.Der Wohnungsmarkt ist angespannt, einen Käufer für eine Immobilie zu finden, könnte nicht leichter sein als heute. Doch der Gedanke, das vertraute ­Zuhause verlassen und im Alter in eine Mietwohnung ziehen zu müssen, schreckt viele Senioren ab. Derweil drängen angesichts der Niedrigzins ­phase immer mehr Investoren in den Markt, finden keine (passenden) Objekte, überbieten sich bei den Geboten.Ein Ungleichgewicht, das sich für beide Seiten in eine Win-win-Situation wandeln lässt, wenn die Immobilie nicht verkauft, sondern verrentet wird. Denn dann kann der Anleger investieren und der Senior wohnen bleiben - und beiden sind ihre Sorgen genommen. Die verschiedenen Möglichkeiten der Verrentung haben Vor- und Nachteile für beide Seiten.: Der Eigentümer verkauft seine Immobilie zum Marktpreis an den Investor und mietet sie dann zurück. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Der Vorteil für den Rentner ist die finanzielle Freiheit - er erhält den vollen Marktwert seines Eigenheims und kann mit der Einmalzahlung tun, was er will. Der Investor wiederum hat alle Rechte und Pflichten eines Eigentümers und Vermieters bis auf die genannte Ausschlussklausel. Somit kann er nach eigenem Ermessen Maßnahmen an der Immobilie durchführen und die Miete im gesetzlichen Rahmen dem Markt anpassen. Kündigen kann er dem Mieter nicht. Gibt dieser seinen Wohnsitz freiwillig auf, beispielsweise weil er pflegebedürftig wird und in ein Heim zieht, verfällt der Anspruch.auch als Leibrente ausgezahlt werden. Das Wohnrecht des Verkäufers wird ebenfalls per Schutzklausel gesichert. Statt die Summe auf einen Schlag zu entrichten, werden bei dieser Variante Immobilienwert und erwartete Restnutzungsdauer ermittelt. Auf Basis dieser Daten wird eine monatliche Leib­rente festgesetzt, die bis zum Lebens­ende des Verkäufers ausgezahlt wird. Die Differenz zwischen erwarteter Gesamtrente und Wert des Objekts wird in einer Einmalzahlung beglichen. Das bedeutet, dass der Kapitalaufwand des Investors beim Kauf gering ist., liegt der Gesamtpreis sogar unter dem Marktwert; lebt er länger, wird die Immobilie entsprechend teurer. Zudem muss der Verkäufer hoffen, dass der Käufer in der Lage bleibt, die Leib­rente zu zahlen. Eine notariell bestätigte Rückfallklausel sorgt dafür, dass im Ernstfall das Eigentum wieder an den Rentner zurückfällt.

Eine Alternative zur Leibrente

ist der Verkauf mit Nießbrauch

Im Gegensatz zur Leibrente erfolgt bei der dritten Variante, dem Nießbrauch, statt einer monatlichen Rate eine sofortige Einmalzahlung. Zudem wird das Nießbrauchrecht nicht nur im Kaufvertrag geregelt, sondern im Grundbuch hinterlegt und ist somit insolvenzfest. Auch wird dieses Recht nicht durch einen Weiterverkauf an Dritte berührt. Der Verkäufer agiert weiterhin wie ein Eigentümer, das heißt, er trägt die Verantwortung für die Instandhaltung und kann nach Belieben über seine Immobilie verfügen. Selbst die Weitervermietung ist möglich, da das Nießbrauchrecht durch Auszug nicht verfällt.



Miete zahlt er nicht: Um den Kaufpreis zu ermitteln, wird der Wohnwert über die erwartete Wohndauer des Verkäufers errechnet und vom Marktwert abgezogen. Dadurch ist der Rentner von Mietsteigerungen unabhängig.



Kurzvita



Otto Kiebler

Geschäftsführer

von HausplusRente GmbH

Kiebler ist seit mehr als 40 Jahren selbstständig im Bereich der Vermögensplanung, Immo­bilienvermittlung und -finanzierung tätig. Er ist unter anderem Geschäftsführer der von ihm 1990 gegründeten GIV Gesellschaft für ­internationale Immobilienvermittlung und Vermögensplanung mbH. 2002 folgte die Gründung der Münchner Wohnwert Wohnungsgenossenschaft eG, der er heute noch vorsteht. 2009 gründete der ­ausgebildete Bankkaufmann HausplusRente.

Bildquellen: iStock, HausplusRente GmbH, giv, Vermögensplanung, r.nagy / Shutterstock.com