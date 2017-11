Altersvorsorge: Fette Jahre für Rentner

€uro am Sonntag

Wenn die Beschäftigung weiter steigt und die Löhne und Gehälter so wie zuletzt zulegen, seien in den nächsten fünf bis sechs Jahren Rentenerhöhungen von jährlich 2,5 bis 3,0 Prozent möglich, sagte der Vorstandschef der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Alexander Gunkel.wird die Rente Anfang Juli 2018 angepasst. Nach den Berechnungen der DRV könnte es dann eine Erhöhung von etwa drei Prozent im Westen und im Osten geben.Wie stark die Renten zulegen, hängt vor allem von den Löhnen ab. Die Bundesregierung ist da optimistisch. Sie erwartet einen Anstieg der Pro-Kopf-Löhne bis 2022 von jeweils 2,6 bis 2,9 Prozent. 2017 waren die Renten um 1,9 Prozent im Westen und um 3,59 Prozent im Osten gestiegen, im Vorjahr hatte das Plus sogar 4,25 beziehungsweise 5,95 Prozent betragen., dass der Beitrag zur Rentenversicherung 2018 niedriger ausfallen wird. Derzeit liegt er bei 18,7 Prozent und wird vom nächsten Jahr an auf 18,6 Prozent gesenkt.