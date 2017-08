€uro am Sonntag

keine umfassenden Daten zu Schenkungen und Erbschaften hierzulande, denn in der offiziellen Statistik werden nur die steuerlich veranlagten Fälle registriert.Erbschaften und Schenkungen, die unter diesen Freibeträgen bleiben, tauchen dort nicht auf. So sind 500.000 Euro für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner beim Erben und Schenken steuerfrei. Bei Kindern und Stiefkindern liegt die Summe bei 400.000 Euro, für die Enkel fällt im Normalfall ein Freibetrag in Höhe von 200.000 Euro an.: Manchmal endet ein Erbfall in einer Familienfehde. Die Bremer streiten besonders oft ums Erbe. Mehr als jeder vierte Erbe in der Hansestadt berichtet von Streitfällen - deutlich mehr als im bundesdeutschen Schnitt (18 Prozent) und doppelt so häufig wie in Berlin oder Sachsen-Anhalt.