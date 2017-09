Bundesgerichtshof: Mehrere Bankgebühren unzulässig

€uro am Sonntag

hätten sich nicht an den tatsächlichen Kosten orientiert, urteilten die Richter. Die Kunden würden daher unangemessen benachteiligt (Az. XI ZR 590/15). Die Schutzgemeinschaft der Bankkunden hatte gegen die Sparkasse Freiburg geklagt. Demnach ist ein Entgelt für den Widerruf einer Wertpapierorder unzulässig.beispielsweise fünf Euro zahlen, wenn sie per Post über eine abgelehnte Überweisung informiert wurden. Bei Änderung oder Aussetzung eines Dauerauftrags darf laut Urteil ebenfalls keine Gebühr mehr erhoben werden.können Kunden von Sparkassen und Banken, die wegen dieser oder inhaltsgleicher Klauseln Gebühren bezahlt haben, Erstattung fordern. Der Anspruch verjährt drei Jahre nach Ende des Jahres, in dem die Forderung entstanden ist. So können Kunden bis Ende 2017 noch alle ab Januar 2014 rechtswidrig bezahlten Gebühren zurückverlangen.