Erosion an der Gebührenfront

€uro am Sonntag

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Das Institut hat am 26. September die Gebühren für Orderstreichungen (bislang: 2,50 Euro bei Inlands- und 4,50 Euro bei Auslandsbörsen) auf null gesetzt. Die Anpassung der Preisverzeichnisse werde noch erfolgen. Kosten für Orderänderungen erhebt die Postbank allerdings weiterhin. Ihrer Meinung nach ist dieser Kostenpunkt nicht vom Urteil betroffen. Sie will aber die Urteilsbegründung abwarten.Im Urteil vom 12.09.2017 (Az. XI RZ 590/15) hatte der BGH acht Entgeltklauseln einer Sparkasse für unwirksam erklärt, u. a. auch Benachrichtigungsgebühren zu geplatzten Lastschriften oder Kosten von sieben Euro für die Führung eines Pfändungsschutzkontos. Das beklagte Institut hatte laut BGH Gebühren für Tätigkeiten verlangt, zu denen es per Gesetz ohnehin verpflichtet war. Die Richter sahen darin eine unangemessene Benachteiligung von Kunden.Laut Verbraucherschützern können betroffene Bank- und Sparkassenkunden eine Erstattung verlangen. Auf der Website der Verbraucherzen­trale NRW gibt es dazu einen Musterbrief.