€uro am Sonntag

Bildquellen: Bundesfinanzministerium

ist in den meisten Regionen Deutschlands vergriffen. Das ergibt sich aus Angaben auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank, wie die Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" berichtet (Ausgabe Nummer 19/2017 vom 13. Mai).Demnach haben von den bundesweit 35 Filialen der Bundesbank lediglich 17 noch Exemplare vorrätig, und zwei davon melden bereits einen bevorstehenden Ausverkauf. Angesichts des absehbaren Ansturms hatte die Bundesbank von vorneherein nur ein Stück pro Tag und Kunde ausgegeben., deren Verkauf am 27. April startete, enthält einen roten Kunststoffring, der Fälschungen verhindern soll. Im vergangenen Jahr war erstmals eine Fünf-Euro-Münze erschienen, damals mit blauem Kunststoffring, und ebenfalls rasch ausverkauft.Unklar ist, bei welchen Banken und Sparkassen die diesjährigen Münzen noch erhältlich sind. Die Bundesbank hat nach eigenen Angaben keine entsprechende Übersicht. Die Stücke mit dem Motiv "Tropische Zone" kosten bei Ausgabe den aufgeprägten Wert von fünf Euro und sind innerhalb Deutschlands gesetzliches Zahlungsmittel. Auf der Auktionsplattform Ebay werden bereits 20 bis 30 Euro pro Exemplar bezahlt. Die Auflage beträgt zwei Millionen Stück.sind jene 300.000 Exemplare, die in der Qualität "Spiegelglanz" geprägt wurden. Sie waren von vorneherein nur über die "Verkaufsstelle für Sondermünzen", über die das Bundesfinanzministerium solche Ausgaben vermarktet, zu bestellen und bereits vor der offiziellen Ausgabe ausverkauft.