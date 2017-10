Lebensversicherungen: Millionen Policen stehen zum Verkauf

Euro am Sonntag-Meldung

Der Markt für Lebensversicherungen kommt immer stärker in Bewegung. Generali kündigte an, die Generali Lebensversicherung - Nummer 6 der Branche - im ersten Quartal 2018 in Abwicklung zu geben.