Traditionell begingen Protestanten die Konfirmation am Sonntag vor Ostern, die Katholiken die Erstkommunion am Sonntag danach. Mittlerweile wird das nicht mehr so eng gesehen. Und so finden die Feiern in vielen Kirchengemeinden in den Wochen bis Pfingsten statt. Was sich nicht geändert hat: Die Kinder bekommen großzügige Geschenke. Doch müssen es nicht immer Smartphone, Fahrrad und Armbanduhr sein.oder einen guten Start ins Erwachsenenleben rechtzeitig ansparen unter Beteiligung von Großeltern und Paten? Auch die Taufe oder ein Geburtstag kann ein Anlass für die Eltern sein, ein Depot fürs Kind zu eröffnen. Mit Wertpapiereinlage, einem Fonds- oder ETF-Sparplan , denn Kinder sind schließlich die idealtypischen Langfristanleger. €uro am Sonntag hat Filial- und Direktbanken befragt, was zu tun ist (siehe PDF-Tabelle unten).für die gesetzlichen Vertreter, in aller Regel also die Eltern, ist problemlos möglich. Patentanten oder -onkel und die Großeltern dürfen das hingegen bei den meisten Häusern nicht. Sie können aber als Kontobevollmächtigte eingesetzt werden - und natürlich beim Sparen helfen und Einzahlungen aufs Verrechnungskonto zum Kinderdepot tätigen. Bei der Deutschen Bank dagegen können Paten oder Großeltern ein Depot ­zugunsten Dritter eröffnen und das Kind als Begünstigten einsetzen. Auch die Targobank ermöglicht Dritten die Depot­eröffnung fürs Kind, wenn die ­Eltern das genehmigen.Bei Filialinstituten müssen sich die ­Eltern ausweisen, bei Direktbanken zumeist das sogenannte Post-ident-Verfahren durchlaufen. Sind die Eltern allerdings dort schon Kunden, wird normalerweise keine neuerliche Legitimation benötigt. Für das Kind müssen Eltern üblicherweise den Kinderausweis oder die Geburtsurkunde vorlegen oder bei Direktbanken amtlich beglaubigte Kopien einsenden.

Spezielle Regeln

für Geschiedene

Geschiedene benötigen gegebenenfalls einen Sorgerechtsnachweis. Es empfiehlt sich daher, vor Eröffnung genau die Anforderungen seiner Bank zu studieren. Haben Kind und Elternteil unterschiedliche Nachnamen, verlangt beispielsweise die Volkswagenbank eine Fotokopie der Heiratsurkunde oder der familienrechtlichen Vereinbarung über das Sorgerecht.



Daneben muss man meistens auch die Steueridentifikationsnummer des Kindes angeben. Bitter, aber wahr: In der Regel ist das Schreiben vom Bundes­zentralamt für Steuern mit dem Betreff "Zuteilung der Identifikationsnummer nach §139 b Abgabenordnung" der erste Brief, den ein Kind an sich selbst adressiert erhält.



Ist das Depot eröffnet, erhalten die Eltern den Kontozugang und die Verfügungsberechtigung, solange die Kinder noch minderjährig sind. Diese dürfen erst dann selbst agieren, wenn sie volljährig geworden sind. Auch Patentante oder -onkel oder Großeltern können vielerorts Verfügungsberechtigte werden.



Auf lange Sicht viel Geld sparen lässt sich natürlich mit kostenlosen Depots. Viele Direktbanken bieten nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder uneingeschränkt kostenlose Lagerstellen an. Bei anderen wiederum ist die kostenlose Depotführung an Bedingungen geknüpft, wie etwa ein bestimmtes Depotvolumen oder Einzahlungen in einen Wertpapiersparplan. Da gerade für Kinder Fonds- oder ETF-Sparpläne für den Vermögensaufbau geeignet sind, lässt sich diese Voraussetzung leicht erfüllen. Auch bei Filialbanken sind Kinderdepots häufig kostenlos, manchmal darf das Kind nicht zu vermögend werden, wie bei der Commerzbank. Dort sind Kinderdepots nur gratis, sofern darauf nicht mehr als 20.000 Euro liegen. Bei der Postbank ist es umgekehrt: Hier kostet die Depotführung erst ab einem Volumen von 50.000 Euro nichts.



Bei der Geldanlage für den Nachwuchs dürfen die Eltern nicht zu riskant vorgehen. Es gibt zwar keine gesetzlichen Vorgaben, die etwa vorsehen, dass die Anlage mündelsicher sein muss. Vielmehr ist es geschäftspolitische Entscheidung der Institute, was erlaubt ist und was nicht. Häufig schließen die Banken daher generell Termingeschäfte, Optionsscheine und Ähnliches aus, manchmal auch Zertifikate oder gelegentlich sogar deutsche Nebenwerte.



Sicherheitshalber sollte man also vor Abschluss bei der Bank seiner Wahl nachfragen, was geht und was nicht, um keine negative Überraschung zu erleben. So erlaubt die Consorsbank bei Kinderdepots grundsätzlich nur Wertpapiere der Risikoklasse 3 (deutsche Nebenwerte und Auslandsaktien zählen nicht dazu), außer bei Fondssparplänen, die auch Risikoklasse 4 zugeordnet sein dürfen. "Damit ist ein Großteil der Fonds- und ETF-Sparpläne auch abgedeckt", sagt ein Consorsbank-Sprecher. Mögliche Ausnahmeregelungen können außerdem noch über das persönliche Betreuungsteam geprüft werden. Bei der Deutschen Bank und ihrem Onlinebroker Maxblue haben nach eigenen ­Angaben die gesetzlichen Vertreter die "Pflicht, das Vermögen des Kindes sicher und grundsätzlich gewinnbringend anzulegen".

Freibeträge nutzen

Auch steuerlich kann es sich für die Familie lohnen, dass der Nachwuchs eigenes Geld hat. Denn Kindern stehen wie ihren Eltern jährliche Freibeträge bei der Steuer zu. Damit das Finanzamt das akzeptiert, braucht der Nachwuchs aber auf jeden Fall sein eigenes Depot. Die Freibeträge stehen auch Kindern zu, wenn sie ausschließlich Einnahmen aus Kapitalvermögen, also aus Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen, haben. Der Grundfreibetrag beträgt 8.820 Euro; der Sparer-Pauschbetrag 801 Euro; Sonderausgaben-Pauschbetrag: 36 Euro. Insgesamt steuerfrei pro Kind: 9.657 Euro.



Gut zu wissen: Kinder mit hohen eigenen Einkünften müssen unter Umständen eigene Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Hier sollten sich Eltern vorab steuerlich und rechtlich beraten lassen, beispielsweise wenn sie Vermögen aufs Kind übertragen möchten.



