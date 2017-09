Wahljahr 2017: Wahl-O-Mat mit Investorenbrille

€uro am Sonntag

ist der Wahl-O-Mat online - eine Orientierungshilfe für die Bundestagswahl am 24. September. Bei ­Thesen zu verschiedenen Themen können die Nutzer ihre Übereinstimmung mit den bei der Bundestagswahl antretenden Parteien überprüfen. Das Tool umfasst 38 Fragen, wobei einzelne stärker gewichtet werden können.ist den Thesenkatalog aus Sicht eines Anlegers ohne andere Interessen durchgegangen. Befürwortet haben wir, was das Investorenherz höher schlagen lässt, etwa Steuerermäßigungen oder Investitionsförderung. Wirtschaftsfeindliche Maßnahmen wie einen stärkeren staatlichen Einfluss oder höhere Abgaben haben wir abgelehnt. Themen, die wenig oder gar nicht wirtschaftsrelevant sind, etwa der Gottesbezug im Grundgesetz, bewerteten wir mit "neutral".: Mit rund 77 Prozent war die Übereinstimmung mit der FDP am größten, gefolgt von CDU/CSU (70 Prozent) und den Freien Wählern (63,3 Prozent). Am geringsten war die Übereinstimmung mit der Linken (40 Prozent).ist dies freilich nicht, zumal die meisten Anleger auch zu Themen abseits von Wirtschaftsfragen eine Meinung ­haben dürften. Die Macher des Wahl-O-Mat betonen, dass es eine Plattform sein soll, mit der man sich über die Parteien informieren kann. Bei der vergangenen Bundestagswahl taten dies immerhin mehr als 13 Millionen Menschen.