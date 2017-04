€uro am Sonntag

Bildquellen: Michael Staudinger / pixelio.de, filmfoto / Shutterstock.com, Daniela Staerk / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com

Im Jahr 2000 habe ich Aktien der US-Firma Citrix Systems (ISIN: US 177 376 100 2) gekauft.Per 31.01.2017 wurde der Geschäftsteil Goto abgespalten und anschließend an den Konkurrenten LogMeIn (ISIN: US 541 42L 109 8) verkauft. Mir wurden Aktien von LogMeIn eingebucht. Dieser Spin-off sollte eigentlich steuerneutral für die Aktionäre sein. Leider hat meine Bank mir Folgendes mitgeteilt: "Die eingebuchten Aktien aus dem Spin-off stellen eine Sachdividende dar. Der Gegenwert ist als Ertrag zu versteuern." Entsprechend wurde Abgeltungsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag einbehalten. Ist dies korrekt? Oder soll ich mich dagegen wehren?Bei der steuerlichen Behandlung dieses Spin-offs gibt es grundsätzlich drei Szenarien: erstens die Annahme einer Sachdividende und Besteuerung bei Einbuchung der LogMeIn-Aktien mit deren Kurswert. Zweitens Annahme einer Sachdividende und Einbuchung der LogMeIn-Aktien mit null Euro, die Besteuerung erfolgt erst bei späterer Veräußerung der Papiere auf Basis des Verkaufskurses. Drittens Annahme einer Abspaltung und Aufteilung der Anschaffungskosten im Rahmen der sogenannten Fußstapfentheorie auf Citrix- und LogMeIn-Aktien.ist, wie der für die Depotbanken maßgebliche Dienstleister WM Datenservice diese Kapitalmaßnahme einstuft. Nach Ihrer Schilderung wurde von Ihrer Depotbank das erste Szenario vollzogen. Das ist bei Spin-offs ausländischer Unternehmen die gängige Besteuerungspraxis. Depotbanken geben zu dieser Steuerproblematik vereinzelt folgenden Hinweis: "Wird im Zusammenhang mit einer Kapitalmaßnahme Kapitalertragsteuer auf eine sogenannte Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des Einkommensteuergesetzes einbehalten, kann diese im Rahmen der steuerlichen Veranlagung für das betreffende Jahr korrigiert werden: Der Betrag der Ersatzbemessungsgrundlage gemäß Zeile 9 der Anlage KAP ist aus den in Zeile 7 deklarierten Kapitalerträgen herauszurechnen. Anschließend können die Kapitalerträge der Zeile 7 um den Wert des tatsächlich erzielten positiven oder negativen Veräußerungsergebnisses entsprechend angepasst werden."In der Konsequenz müssten Sie mit Ihrer späteren Steuererklärung für 2017 die Anlage KAP mit entsprechend korrigierten Angaben in diesen Zeilen einreichen. Wenn das Finanzamt die Änderungen nicht akzeptiert, können Sie gegen einen ablehnenden Steuerbescheid Einspruch einlegen. In Einzelfällen kann die Finanzverwaltung diese nachträglich über ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) korrigieren, das kann erfahrungsgemäß aber mehrere Jahre dauern. Eine Liste der aktuellen BMF-Schreiben finden Sie unter www.bundesfinanzministerium.de.