Fliegende Autos, eine Schwebebahn durch die Sahara und von Walen gezogene Untersee-Gondeln, so stellten sich Menschen um 1900 die Zukunft vor - die Zukunft des frühen 21. Jahrhunderts, in der wir nun leben. Natürlich belächeln wir derartige Träumereien. Aber sind die Vorhersagen, die wir heutzutage mit einem Horizont von 15 oder 20 Jahren stellen, vielleicht genauso abwegig?Demografie-, Aktien- und Immobilien­experten liegen mit ihren Prognosen gern mal daneben. Gleichzeitig sind Entscheidungen in der Wirtschaft aber auf begründete Voraussicht angewiesen. Es stellt sich die Frage: Wie können Marktteilnehmer kommende Entwicklungen überhaupt erfolgreich abpassen? Die erhöhte Volatilität auf den glo­balen Märkten fordert ein Antizipieren von Trends und einen fundierten Überblick. Genau hier nehmen Analysten und Researcher eine Pionierfunktion ein. Durch Wissen und durch ihre Expertise können sie privaten Anlegern und institutionellen Investoren anderer Branchen die Zugänge zu wenig erschlossenen, aber rentablen Marktsegmenten verschaffen.

Die Disruptionszyklen

werden immer kürzer

Zugegeben, das verträumte Schwelgen in idealisierten Zukunftsfantasien ist ein wenig aus der Mode geraten. Vor allem, weil wir nicht mehr Jahrzehnte in die Ferne schauen müssen, um uns bahnbrechende technologische Neuerungen auszumalen. Die Disruptions­zyklen der modernen Gesellschaft werden immer kürzer, die technologischen Entwicklungsschritte im Zuge der Digitalisierung immer schneller.



Aber auch Unwägbarkeiten wie Gesetzesänderungen, Naturereignisse oder Regierungswechsel erschweren Vorhersagen. Noch eine Woche vor der Wahl des neuen republikanischen US-Präsidenten Donald Trump hatte beispielsweise die Mehrheit der Prognosen einen sicheren Sieg der Demokraten in Aussicht gestellt.

, sind die fortschreitende Entwicklung der Globalisierung und Digitalisierung. Wie sicher sollen da Voraussagen mit einem Horizont von 20 Jahren sein? Ein Schlüssel, um trotz rasanter Entwicklung vorausschauend planen zu können, liegt darin, die Horizonte zu verkürzen und überschaubare Zeiträume zu wählen, ohne die langfristige Perspektive völlig aus dem Blick zu ­verlieren. Auf dieser Basis können ungenutzte Potenziale entdeckt und rea­lisiert werden. Daher ist es erfolgver­sprechender, sich einerseits mit seiner Investitionsstrategie flexibel an die ­aktuellen Gegebenheiten anzupassen, und sich andererseits langfristigen Vorhersagen nicht zu verschließen.Zudem sollte eine räumliche Risiko­streuung des Vermögens ein zentraler Faktor sein, um unvorhergesehene Korrekturen - und damit Risiken - abzufedern. Die weltweite Verteilung der Anlagen erfordert Expertise in den jeweiligen Wirtschaftslagen, Demografien und politischen Hintergründen.

Immobilienfonds sollten den Blick

in neue Regionen wagen

Vor 20 Jahren noch galt es als Wagnis für deutsche Fondsgesellschaften, über die Landesgrenze hinaus - beispielsweise in den Niederlanden - zu investieren. Heute liegt der Fokus wie selbstverständlich auch auf den USA, Australien und Südostasien. Langfristig kann wohl niemand ausschließen, dass nicht auch Immobilien in Indien, China oder afrikanischen Ländern auf den Einkaufslisten deutscher Offener Immobilienfonds zu finden sein werden. Sicherlich erfordert der Blick in die Zukunft Fantasie - in allzu vagen Spekulationen sollte man sich allerdings nicht verlieren -, und das gilt für Anbieter von Fonds ebenso wie für die Anteilszeichner.



Für Fondsmanager gilt die unbedingte Aufforderung, die Augen offen zu halten und sich auch mal abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Immer mehr Anbieter haben diese Entwicklung bereits erkannt und stellen die Portfolios für ihre neuen Produkte aus alternativen Immobilienklassen wie Hotels, Parkhäusern oder Pflegeeinrichtungen zusammen oder gehen den Schritt an neue Standorte - nicht nur global gesehen.



zur Person:



Axel Drwenski, Leiter Research

& Strategie, Commerz Real

Der Wirtschaftsgeograf Drwenski ist seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig, einer seiner ­ besonderen Schwerpunkte ist die ­Beschreibung von langfristigen Trends, um diese in strategische Empfehlungen mit einfließen zu lassen.

Die Commerz Real ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG mit einem verwalteten ­Volumen von rund 32 Milliarden Euro. Zum Fondsspektrum ge­hören unter anderem der Offene Immobilienfonds ­HausInvest.

