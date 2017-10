JPMorgan: So steigern Anleger die Gewinnwahrscheinlichkeit von Aktienanlagen

Für Aktionäre zahlt sich Geduld aus: Zu diesem Schluss kommt der aktuelle "The Weekly Brief" des JPMorgan Asset Managements. In einer anschaulichen Grafik verdeutlichen die Experten der US-Investmentbank die Gewinnwahrscheinlichkeit einer Aktienanlage in Abhängigkeit des Anlagehorizonts. Dabei wird schnell deutlich, dass die Ertragschance bei Aktieninvestitionen sehr stark mit der Dauer der Anlage korreliert.

Je länger desto besser

Kauft ein Investor an einem beliebigen Tag eine Aktie, so hat er eine Chance von etwas mehr als 50 Prozent, dass diese schon am nächsten Tag steigt. Erweitert der Anleger seine Haltedauer jedoch von einem Tag auf ein Jahr, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zu erzielen von 50 auf über 70 Prozent. Bei einem Anlagehorizont von zehn Jahren beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit für europäische Aktienwerte 85 Prozent. Investiert der Anleger in US-amerikanische oder britische Titel erreicht seine Gewinnwahrscheinlichkeit bei einer zehnjährigen Haltedauer sogar über 90 Prozent.

Anleger, die von einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 100 Prozent ausgehen möchten, sollten auf Unternehmensbeteiligungen aus den Emerging Markets setzen. Schwellenländeraktien haben bei einem Anlagehorizont von zehn Jahren seit 1988 noch nie Verluste erzielt.



Pierre Bonnet finanzen.net

