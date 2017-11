moneymeets: Sparen für die Rente: Das ändert sich 2018

Kein Geld für die Altersvorsorge - Das ist in mehreren Studien der meistgenannte Grund von Befragten, die angeben, nicht vorzusorgen. Wer so antwortet, sollte noch einmal genau nachrechnen: Denn mit Hilfe von Förderungen können Anleger rasch Sparziele erzielen - selbst wenn viele der Produkte zu wünschen übrig lassen. So machen höhere Zulagen und neue Steuerregelungen das Riester-Sparen ab 2018 attraktiver. Und auch für die Rürup-Rente können Selbstständige bis 2025 jedes Jahr einen höheren Anteil der Einzahlungen geltend machen. Selbst Immobilien müssen mit der Hilfe vom Staat kein Traum bleiben. Riester-Rente: Hohe Förderungen erleichtern das Sparen So steigt die Grundzulage je Riester-Sparer ab dem 1.Januar 2018 von bisher 154 Euro auf 175 Euro pro Jahr. Die volle Zulage erhält, wer einschließlich Zulage vier Prozent des Bruttogehalts des Vorjahres in einen Riester-Vertrag investiert. Alternativ kann ein Steuervorteil für eine jährliche Einzahlung von bis zu 2.100 Euro beantragt werden. Je nach persönlichem Steuersatz ist Zulage oder Steuervorteil attraktiver.

