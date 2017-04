Im internationalen Vergleich genießen die Waren und Dienstleistungen rund um den Globus unterschiedliches Ansehen. Während "Made in China" oftmals ein negatives Bild vermittelt, erreichten die Hersteller und Exporteure in anderen Ländern ein besseres Image. Wie konnte sich Deutschland im internationalen Vergleich schlagen? Werfen Sie einen Blick in die TOP 20 unseres Rankings:



Platz 21: Das Ranking In Zusammenarbeit mit Dalia Research befragte Statista.de rund 43.000 Verbraucher in 52 Ländern danach, welche Herstellungsländer sie für Waren und Dienstleistungen präferieren. Daraus ergibt sich ein Länderranking, welches nach der Markenstärke der einzelnen Länder gewichtet wurde. Platz eins wird mit 100 gewichtet und mit den übrigen Ländern auf einer Skala von 1-100 verglichen. Quelle: Statista/ Dalia Research - MICI 2017 Bild: Archiwiz / Shutterstock.com

