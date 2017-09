Studie: Mietbelastung für viele Großstädter kaum noch tragbar

KÖLN (dpa-AFX) - In deutschen Großstädten leiden viele Menschen nach den Ergebnissen einer Studie unter einer kaum noch tragbaren Belastung durch hohe Mieten. Rund vier von zehn Haushalten in Deutschlands Großstädten müssen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens allein für ihre Miete (bruttokalt) ausgeben, heißt es in der am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellten Untersuchung. Die von der Berliner Humboldt-Universität vorgelegte Studie war von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gefördert worden. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" (Mittwoch) über die Untersuchung berichtet.

Dabei gelte eine solche Mietbelastung unter Experten bereits als problematisch, so die Wissenschaftler. Insbesondere bei Menschen mit kleineren Einkommen bleibe dann nur noch relativ wenig Geld für die sonstige Lebensführung übrig. Für etwa 1,3 Millionen Großstadt-Haushalte in Deutschland liege das Resteinkommen nach Abzug der Miete sogar unterhalb der Hartz-IV-Regelsätze./uta/DP/tos