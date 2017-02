100 g pro Person: Dieses kleine Land will, dass jeder Einwohner in Gold investiert | Nachricht | finanzen.net

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

In Kirgisistan lagern riesige Goldvorkommen. Kein Wunder, dass das Edelmetall daher auch das wichtigste Exportgut des kleinen Landes zwischen Kasachstan, China, Tadschikistan und Usbekistan ist. Jährlich werden hier große Mengen an Gold gefördert, die Region "Tien Shan Gold Belt" gehört zu den Top 5 der weltweit größten Goldvorkommen.

Zentralbank-Chef will 100 Gramm für jeden Einwohner

Doch für die Bevölkerung selbst spielt Gold als Investitionsgut bislang keine große Rolle - jeder dritte Einwohner von Kirgisistan lebt unterhalb der Armutsgrenze. Wie "Bloomberg" berichtet, hat der Chef der kirgisischen Nationalbank, Tolkunbek Abdygulov, daher mit einer ungewöhnlichen Aktion auf dieses Problem aufmerksam gemacht: Geht es nach ihm, werden die Einwohner seines Landes künftig statt in Rinder in Gold investieren - und zwar jeder Einzelne von ihnen. Sein Traum sei es, dass jeder Einwohner mindestens 100 Gramm des wertvollen Edelmetalls besitzen soll, so Abdygulov in einem Interview.

Altersvorsorge: Gold statt Kühe

Seine Begründung leuchtet ein: "Gold kann für lange Zeit gelagert werden - und trotz der Preisschwankungen auf den internationalen Märkten - verliert es für die Bevölkerung als Sparrücklage nicht an Wert." Er werde daran arbeiten, diesen Traum schneller Realität werden zu lassen, erklärt Abdygulov weiter. Besonders in ländlichen Gebieten sei die Investition in Vieh noch immer das weitverbreitete Mittel zur Wahl bei der Altersvorsorge. Er sei aber zuversichtlich, dass die Bevölkerung lernen könne, ihre Investitionen zu diversifizieren und in Assets zu investieren, die liquider und werterhaltender sind.

Erste Erfolge zu vermelden

Und der Plan des Zentralbanchefs trägt auch bereits erste Früchte: In den vergangenen zwei Jahren haben die Währungshüter der Bevölkerung direkten Zugang zu Gold ermöglicht - seitdem seien 140 kg Goldbarren verkauft worden, heißt es. Um das Ziel, die gesamte Bevölkerung mit Gold zu versorgen, erreichen zu können, geht man in Kirgisistan auch ungewöhnliche Wege. So stellt man den Einwohnern auch die nötige Infrastruktur für die Lagerung des Edelmetalls zur Verfügung. Zudem werden Goldbarren und -riegel in unterschiedlichen Größen hergestellt: Zwischen einem und 100 Gramm. Außerdem sorgen die Währungshüter für einen möglichst liquiden Handel mit dem Edelmetall: "Wir verkaufen nicht nur, sondern kaufen auch Goldbarren, die wir produziert und verkauft haben, zurück".

Wann Abdygulov sein Ziel erreicht haben will, jeden einzelnen Einwohner von einer Investition in mindestens 100 Gramm Gold überzeugt zu haben, lässt der Zentralbankchef offen. Geht der Plan auf, würde die kirgisische Bevölkerung 600 Tonnen Gold besitzen - laut "Bloomberg" das 30-fache der aktuellen Jahresproduktion.





