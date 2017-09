50 Tote bei Selbstmordattentaten im Süd-Irak - IS-Miliz bekennt sich

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Dow stabil -- Experte: "Chinesische Schürfer könnten Bitcoin zerstören" -- Munich Re stellt Gewinnziel in Frage -- Tesla, Deutsche Bank, BASF im Fokus

Auftrag war erwartet worden - AIXTRON-Aktien steigen nur leicht. Apple macht das iPad Pro teurer. Bank of England hält an lockerer Geldpolitik fest. Continental-Aktie profitiert von Aufspaltung bei Autoliv. Siltronic will künftig Dividende zahlen. Insiderverfahren: Deutsche Börse will Kengeter mit Millionen-Deal freikaufen.