Aluminium: China will Produktion deutlich zurückfahren Chinas Premierminister Li Keqiang bekräftigte auf dem Nationalen Volkskongresses die Absicht seiner Regierung, dem Problem der Luftverschmutzung in einigen Provinzen Chinas wieder Herr zu werden. Dazu soll der Schadstoffausstoß in der Grundstoffindustrie deutlich zurückgeführt werden. „Im Blick hat die chinesische Staatsführung dabei insbesondere die Kohle-, Stahl- und Aluminiumproduktion, die gleichzeitig von zum Teil massiven Kapazitätsüberhängen betroffen sind“, schreibt Achim Wittmann, Investmentanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Nachdem sich dem ursprünglich aus dem chinesischen Ministerium für Umweltschutz kommenden Vorschlag zwischenzeitlich auch andere wichtige Ministerien angeschlossen haben, folgte jedoch nun die offizielle Anordnung der chinesischen Staatsführung an die Produzenten, die geplanten Stilllegungen der Produktion umzusetzen“. So sollten in den betroffenen Provinzen Henan, Shandong, Shanxi und Hebei die Aluminiumkapazitäten in den Wintermonaten 2017/18 um 30 Prozent reduziert werden. Die vier Provinzen stünden zusammen für Kapazitäten von rund elf Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr. Lege man einen Zeitraum von vier Monaten zugrunde, entspräche die geplante Kapazitätsreduzierung einer Produktionsmenge von 1,1 Millionen Tonnen oder rund 3,5 Prozent des jährlichen Angebotes aus China bzw. 1,9 Prozent des globalen Angebotes, so Wittmann weiter. „Auch wenn nach wie vor Zweifel an der operativen Umsetzung der Vorhaben bestehen, sind diese durch die staatlichen Anordnungen nun deutlich wahrscheinlicher geworden“. Der Markt scheint eine merkliche Verschiebung der Angebots-, Nachfragerelationen auf dem Aluminiummarkt schon vorwegzunehmen. So sind die Notierungen des Leichtmetalls in diesem Jahr bereits um 8,9 Prozent gestiegen, während der LME-Index um 5,3 Prozent zulegte.