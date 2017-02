Euro am Sonntag-Spezial: Ende des Exportverbots: Jetzt den Nickel-Preis hebeln | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Thomas Strohm, Euro am Sonntag



Die indonesische Regierung hat Mitte Januar überraschend das seit drei Jahren geltende Exportverbot für Nickelerze gelockert - und den Preis des Industriemetalls auf Talfahrt geschickt. In der ersten Januar-Hälfte mussten für eine Tonne Nickel zeitweise noch 10.560 Dollar bezahlt werden. Nach der Entscheidung aus Indonesien wurde der Rohstoff zwischenzeitlich nur mehr für 9.350 Dollar gehandelt. Seither hat sich der Kurs stabilisiert. Das könnte ein guter Zeitpunkt für den Einstieg sein: Obwohl die Aussichten nicht mehr ganz so gut sind, sagen Analysten fürs Jahresende doch einen im Vergleich zu heute wesentlich höheren Kurs voraus.

Ausfuhrmengen noch unklar

Angebotsdefizit besteht weiter

Indonesien wollte mit dem Exportverbot bewirken, dass die unbehandelten Erze im Land weiterverarbeitet werden. Diese Maßnahme hatte durchaus Erfolg: Minenkonzerne begannen, Milliardensummen in den Aufbau von Schmelzen zu investieren. Der Protest der Firmen gegen die Kehrtwende sei deshalb groß, sagt Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank . Einen Grund für die Lockerung sieht er im steigenden Haushaltsdefizit des Lands. "Indonesien hatte sich mit dem Verbot einer wichtigen Einnahmequelle beschnitten", erläutert der Analyst.Noch ist unklar, zu welchen Exportmengen die Lockerung führen wird. Die Schätzungen dazu gingen weit ausei­nander, sagt Weinberg. Klar ist seiner Meinung nach: "Der globale Nickelmarkt wird zukünftig wieder deutlich besser versorgt sein." Mit der Änderung in der indonesischen Politik verlieren auch die Entscheidungen auf den Phi­lippinen etwas an Bedeutung für den Weltmarkt, dort sollen aus Umweltschutzgründen Minen geschlossen werden - was das Angebot drückt.Ungeachtet der jüngsten Entwicklungen wird für Nickel auch im laufenden Jahr ein Angebotsdefizit prognostiziert. Deshalb haben Analysten zwar ihre Kursziele fürs Jahresende gesenkt, sie sagen aber weiterhin steigende Kurse voraus. So sieht die Commerzbank den Preis am Jahresende bei 11.000 Dollar, die LBBW prognostiziert 11.500 Dollar.Risikobereite Anleger können die Kurskorrektur darum zum Einstieg nutzen und zu einem gehebelten ETC von ETF Securities greifen. Das endlos laufende Papier (ISIN: DE 000 A2B DEC 4 ) zeichnet die Entwicklung des Nickelpreises mit Hebel zwei nach.

