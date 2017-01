Gold: Anhaltender politischer Rückenwind aus den USA

Rohöl: Diverse Unsicherheitsfaktoren bremsen

Neben dem ungeschriebenen Gesetz, dass sich US-Präsidenten nicht über den Dollarwert äußern sollten, drohen in den kommenden Monaten weitere Tabubrüche. Die Aufkündigung des von seinem Vorgänger erzielten Handelsabkommen TPP zeigt, wohin die Reise gehen soll: America first. Sollte es im Zuge dieser Politik zu einem Handelskrieg mit China oder Europa kommen, dürfte es keine Gewinner geben. Eine dann drohende weltweite Rezession könnte jedoch Krisenwährungen wie Gold und Silber in höhere Regionen verhelfen.Am Dienstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,40 auf 1.214,20 Dollar pro Feinunze.An den Energiemärkten dominiert derzeit weiterhin die Hoffnung, dass die beschlossenen Kürzungen von OPEC- und Nicht-OPEC-Förderländern das Überangebot in den kommenden Monaten signifikant reduzieren könnten. Doch bei dieser Rechnung gibt es einige Unbekannte, die dies verhindern könnten. Zum einen könnten Länder wie Mexiko, Kanada und die USA dank des gestiegenen Ölpreises mehr Rohöl fördern und dadurch ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verzögern bzw. verhindern. Zum anderen gibt es Spekulationen, dass wichtige Nachfrager wie China und Indien ihre strategischen Lagerreserven mit vermindertem Tempo ausbauen könnten. Vor diesem Hintergrund scheint ein Überwinden der charttechnischen Widerstände im Bereich von 54 Dollar (WTI) bzw. 57 Dollar (Brent) derzeit eher unwahrscheinlich.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt um 0,27 auf 53,02 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,33 auf 55,56 Dollar anzog.

