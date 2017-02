Gold und Rohöl: Gold: Auf Tuchfühlung mit der 200-Tage-Linie | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Schwacher Wochenausklang

Viel fehlt dem Goldpreis nicht mehr und er erreicht wieder sein Niveau vom 8. November, als die USA Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt haben. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Krisenschutz durch die heutige Schwäche an den Aktienmärkten - das gelbe Edelmetall will weiter nach oben. Zuletzt haben die Sorgen, dass die Fed bereits im März die US-Leitzinsen erhöhen könnte, spürbar nachgelassen. Am Abend veröffentlicht die US-Aufsichtsbehörde CFTC ihren wöchentlichen Commitments of Traders-Report (21.30 Uhr) über die Stimmung an den Terminmärkten. Da dieser stets auf den Daten vom Dienstag basiert, sind die jüngsten Transaktionen der Marktakteure darin noch gar nicht berücksichtigt.Am Freitagnachmittag zeigte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 9,10 auf 1.260,50 Dollar pro Feinunze.Der am gestrigen Donnerstag von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Anstieg der gelagerten Ölmengen um 564.000 Barrel bekam dem Ölpreis weniger gut. Auf dem reduzierten Kursniveau gelang im Freitagshandel bislang noch keine signifikante Stabilisierung. Als nächstes Event dürften die Akteure an den Ölmärkten den Wochenbericht von Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) mit Spannung erwarten.Am Freitagnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt um 0,53 auf 53,92 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,62 auf 55,96 Dollar zurückfiel.

