Gold: Hochspannung - dies- wie jenseits des Atlantiks

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Während das Wahlergebnis eher den morgigen Goldhandel beeinflussen dürften, könnten die Nachrichten aus den USA könnten bereits heute Impulse liefern. Am Nachmittag (13.30 Uhr) erfahren die Investoren, wie sich im Februar die Einzelhandelsumsätze und die Inflation entwickelt haben. Letztere soll sich laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten von 2,5 auf 2,7 Prozent p.a. beschleunigt haben. Zur Erinnerung: Damit wäre der Wunschwert der Fed von zwei Prozent deutlich übertroffen. Richtig spannend wird es dann um 19.00 Uhr, wenn die Fed Statements und -Prognosen veröffentlicht werden und um 19.30 Uhr, wenn die Pressekonferenz mit Fed-Chefin Yellen stattfinden wird. Bislang pendelt der Goldpreis weiterhin um die Marke von 1.200 Dollar.Am Mittwochmorgen zeigte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,10 auf 1.203,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API sorgt für Rebound

Der am Dienstagabend kommunizierte Wochenbericht des American Petroleum Institute löste beim Ölpreis einen kräftigen Rebound aus. Kein Wunder, schließlich stellte das Lagerminus von 531.000 Barrel eine positive Überraschung dar. Analystenprognosen deuteten auf einen Anstieg der gelagerten Ölmengen in Höhe von 3,7 Millionen Barrel hin. Weiteren Rückenwind könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erhalten, wenn der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA ähnlich ausfallen sollte.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (April) um 0,78 auf 48,50 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Mai) um 0,70 auf 51,62 Dollar anzog.

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com