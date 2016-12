Gold und Rohöl: Gold: Höchster Stand seit zwei Wochen | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Relativ stabile Tendenz

Selbst die Meldung, dass China im November fast 18 Prozent weniger Gold aus Hongkong importiert hat, vermochte die Aufwärtstendenz des gelben Edelmetalls nicht bremsen. An der Shanghai Gold Exchange hat sich in dieser Woche bei den besonders liquide gehandelten Ein-Kilogrammbarren ein durchschnittlicher Tagesumsatz von über 29.000 kg eingestellt. Ein noch höherer Wert wurde letztmals vor über drei Monaten registriert. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel weist der Goldpreis ein Plus in Höhe von sieben Prozent aus. Damit stehen die Chancen ausgesprochen gut, nach drei Verlustjahren erstmals wieder ein Plus auszuweisen.Am Freitagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 4,10 auf 1.162,20 Dollar pro Feinunze.Obwohl die US-Energiebehörde Energy Information Administration für die Woche zum 23. Dezember einen unerwarteten Anstieg der gelagerten Ölmengen um 614.000 Barrel gemeldet hat, bewies der Ölpreis relative Stärke. Dies lag vor allem daran, dass das Plus weniger heftig ausfiel als der am Vorabend vom American Petroleum Institute veröffentlichte Wert. Zum anderen gab es bei den Lagerreserven von Benzin und Destillaten eine positive Überraschung. Diese haben sich nämlich um 1,6 Millionen bzw. 1,9 Millionen Barrel reduziert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt um 0,22 auf 53,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 56,14 Dollar zurückfiel.

