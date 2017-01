Gold und Rohöl: Gold: Negativer Jahresauftakt bei dünnen Umsätzen | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Richtungsloser Handel

Am ersten Handelstag des Jahres 2017 musste das gelbe Edelmetall rückläufige Notierungen hinnehmen. Aus charttechnischer Sicht gibt es aber durchaus Hoffnung, schließlich überwand der Relative-Stärke-Index in der zweiten Dezemberhälfte die Marke von 30 Prozent und generierte dadurch ein starkes Kaufsignal. Zuvor zeigte dieser Timingindikator wochenlang eine überverkaufte Lage an. Nun darf man gespannt sein, ob es sich dabei lediglich um eine technische Korrektur oder um einen nachhaltigen Trendwechsel nach oben handelt.Am Montagnachmittag zeigte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 61,40 auf 1.152,00 Dollar pro Feinunze.Da die Börsen in London, New York, Hong Kong, Shanghai und Zürich heute geschlossen sind, dürften die Umsätze an den Ölmärkten ziemlich austrocknen. In den kommenden Wochen steht ein Thema ganz oben auf der Agenda: die von OPEC- und Nicht-OPEC-Förderländer beschlossene Kürzung der globalen Ölproduktion um fast 1,8 Millionen Barrel. In der Vergangenheit wurden solche Versprechungen regelmäßig nicht zu 100 Prozent eingehalten. Dies dürfte 2017 nicht anders sein, schließlich hängen die Haushalte vieler Förderländer am Tropf des Ölpreises. Auf kurze Sicht könnten aber die anstehenden Einkaufsmanagerindizes diverser Länder für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. In Indien rutschte dieser Konjunkturindikator mit 49,6 Punkten unter 50 Punkte und zeigt damit eine wirtschaftliche Schwächephase an. Am morgigen Dienstag soll der mit Spannung erwartete Caixin-Einkaufsmanagerindex für China veröffentlicht werden.Am Montagnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Februar) um 0,12 auf 53,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent (März) um 0,10 auf 56,75 Dollar zurückfiel.

