Gold und Rohöl: Gold: Starke Nachfrage in China | Nachricht | finanzen.net

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

In der ersten Wochenhälfte haben sich an Chinas wichtigstem Handelsplatz für Gold die Umsätze deutlich belebt. Bei den besonders liquide gehandelten Ein-Kilogramm-Barren hat sich von Montag bis Mittwoch ein durchschnittlicher Tagesumsatz von über 32.700 kg eingestellt. Damit wurde der Vergleichswert der Vorwoche um über 26 Prozent übertroffen. Auch US-Investoren sind wieder etwas goldhungriger geworden. So kletterte die gehaltene Goldmenge des SPDR Gold Shares seit Freitag von 825,22 auf 834,99 Tonnen. Die heutige Fed-Sitzung und die drohende Zinserhöhung scheinen an Schrecken erheblich verloren zu haben. Ab 19.00 Uhr sehen wir, ob sich daran etwas ändern wird.Am Mittwochnachmittag zeigte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 14.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 2,50 auf 1.200,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA hält Defizit für möglich

Der Ölpreis befindet sich aktuell im Erholungsmodus und profitierte zuletzt vom heute veröffentlichten Monatsbericht der Internationalen Energieagentur. Sie hält nämlich bei Rohöl ein Angebotsdefizit noch in der ersten Hälfte 2017 für möglich. Nun warten die Akteure gebannt auf den Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (15.30 Uhr). Sollte dieses Update - konträr zu den API-Daten - ein Lagerplus aufweisen, droht dem Ölpreis allerdings ein technischer Rücksetzer.



Am Mittwochnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 14.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (April) um 0,67 auf 48,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Mai) um 0,63 auf 51,55 Dollar anzog.

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com, Vitaly Korovin / Shutterstock.com, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images