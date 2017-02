Gold und Rohöl: Gold: Yellen generierte leichten Verkaufsdruck | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: US-Lagermengen steigen

An den Goldmärkten nahm der Verkaufsdruck zu, weil die Fed-Chefin restriktivere Töne angestimmt hatte als erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinserhöhung ist spürbar gestiegen. Zu Trumps Wirtschaftspolitik meinte sie zudem, dass die Unsicherheit sehr groß sei. Der Dollar machte nach ihren Statements einen Satz noch oben, wo er im frühen Mittwochshandel verharrt. Neue Impulse könnte der Greenback am Nachmittag erhalten, wenn neben den US-Einzelhandelszahlen auch die Inflation für den Monat Januar gemeldet wird.Am Mittwochmorgen zeigte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,50 auf 1.226,90 Dollar pro Feinunze.Der Wochenbericht des American Petroleum Institute wies erneut einen markanten Anstieg der gelagerten Ölmengen aus. Auf Wochensicht kletterten diese um 9,9 Millionen Barrel und haben damit die Erwartungen der Analysten fast um den Faktor drei übertroffen. An den Ölmärkten nahm daraufhin der Verkaufsdruck zu, weil auch bei Benzin und Destillaten (Heizöl & Diesel) ein Plus gemeldet worden war. Am Nachmittag folgt nun noch der "offizielle" Bericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr). Für ein hohes Maß an Spannung wäre damit auf jeden Fall gesorgt.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (März) um 0,37 auf 52,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent (April) um 0,32 auf 55,65 Dollar zurückfiel.

